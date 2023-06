Furia Mourinho contro Taylor, il conto è salatissimo: ipotesi maxi squalifica

Dall’Inghilterra hanno già cominciato a ragionare sulle possibile conseguenze dello sfogo del tecnico lusitano nel post partita della finale con il Siviglia.

Al termine di una battaglia durata oltre 140 minuti di gioco, il Siviglia è riuscito ad imporsi al cospetto di una Roma mai doma, alzando al cielo di Budapest l’ennesima Europa League della sua storia. I giallorossi, però, hanno molto da recriminare su un arbitraggio che definire discutibile sarebbe dolo ed esclusivamente un eufemismo.

Alcune scelte di Taylor, infatti, hanno indirizzato la contesa sui binari più favorevoli per gli andalusi che, dopo aver trovato la rete del pareggio, si sono affidati ad iniziative estemporanee per far breccia nell’organizzatissimo pacchetto difensivo giallorosso. Il fischietto inglese, però, ha prima decretato un calcio di rigore inesistente a favore del Siviglia per presunto fallo di Ibanez, poi revocato con l’ausilio del VAR, salvo poi giudicare non punibile il tocco di braccio di Fernando. Inoltre permangono molti dubbi anche sulle mancate espulsioni di Rakitic e Lamela, poi cecchini infallibili nella lotteria dei rigori. Tutto questo ha scatenato la furia di José Mourinho che ha esternato tutto il proprio dissenso dopo il triplice fischio.

Roma, furia Mourinho: il “Sun” ipotizza una lunga squalifica

Quando in zona mista Mourinho ha visto l‘arbitro Taylor e il quarto ufficiale Michael Oliver, non è riuscito a contenere la rabbia, prorompendo in un neanche troppo laconico: “Che vergogna, che disgrazia. Sei una fottuta disgrazia, sei senza vergogna”. Neanche l’intervento di Rosetti, che ha prima scosso il capo salvo poi cercare di intervenire, è riuscito a frenare l’amarezza dello “Special One”, visibilmente contrariato per alcune scelte arbitrali.

Ma dall’Inghilterra si spingono oltre. Secondo quanto riferito da “The Sun”, infatti, non è escluso che tutto questo porti ad un’apertura di un procedimento ai danni di José Mourinho. Il tabloid britannico, ad esempio, ipotizza anche nella peggiore delle ipotesi una squalifica di cinque-sei giornate. Il tutto inserito nel contesto di un possibile avvicendamento della guida tecnica della Roma, visto che Mou, pur affermando la sua intenzione di restare nella Capitale per “aiutare” i suoi ragazzi, ha chiesto maggiori garanzie anche fuori dal rettangolo verde.