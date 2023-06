Mourinho e Friedkin, 80 milioni per ripartire insieme

José Mourinho e la proprietà Friedkin insieme per far ripartire la Roma. Il tesoretto da 80 milioni in due anni sorride alla presidenza statunitense, ecco tutti i dettagli

La Finale di Europa League ha avuto un triste epilogo per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa ha perso la coppa ai calci di rigore, la lotteria dagli undici metri ha sorriso agli spagnoli del Siviglia. A fine gara il tecnico portoghese ha confermato la volontà di restare alla guida della squadra giallorossa, ma ha anche lanciato nuovi segnali alla dirigenza del club. L’alleanza tra Mourinho e i Friedkin è la base per la ripartenza della Roma, gli statunitensi intanto si consolano con un tesoretto da 80 milioni di euro.

José Mourinho è stato chiaro nella conferenza stampa di Budapest: “Voglio rimanere però i miei giocatori meritano di più. E anche io merito di più.” Il tecnico portoghese, arrivato ad un passo dalla nuova impresa europea in casa Roma, attende le manovre della famiglia Friedkin per ponderare il suo futuro professionale. Gli statunitensi non hanno ancora incontrato lo Special One, che ha sottolineato come ci sia ancora tempo fino a lunedì, prima del rompete le righe generale. I proprietari della Roma possono consolarsi dopo la delusione europea, il fattore Mourinho vale 80 milioni di euro per la famiglia Friedkin.

Mourinho alleato dei Friedkin: il marchio della Roma è cresciuto di 80 milioni in due stagioni

Tanto è cresciuto il marchio della Roma, 80 milioni di euro in due anni. Le ultime due stagioni a guida José Mourinho hanno visto schizzare in alto il brand della squadra giallorossa, ed i numeri non mentono. Nonostante sia fallita la doppietta europea, la proprietà Friedkin può consolarsi, e puntare a rafforzare l’alleanza con lo Special One.

A sottolineare la crescita del marchio Roma è stato il sito Brand Finance, esperto nel campo. I dati in anteprima trasmessi dal portale finanziario parlano di una crescita che vale 80 milioni di euro in casa Roma nelle ultime due stagioni. Il fattore Mourinho paga e arricchisce il brand giallorosso, un segnale che potrebbe invitare la proprietà Friedkin ad ascoltare le richieste del portoghese in vista della ripartenza.