Taylor ‘assediato’ dai tifosi: caos in aeroporto, interviene la Polizia

L’arbitro della finale di Europa League tra Siviglia e Roma se l’è vista brutta, con i tifosi giallorossi che lo hanno incontrato a Budapest

La delusione per la finale di Europa League è tanta, ma per come è arrivata la sconfitta, poi, è ancora peggio per i tifosi della Roma. Pellegrini e compagni hanno giocato molto bene dando l’anima in campo per cercare di portare a casa una coppa dal sapore speciale. Dopo la vittoria della Conference League, Mourinho è andato vicino a fare la doppietta con la sorella maggiore, che avrebbe permesso l’accesso in Champions.

La gara era cominciata anche bene, con Paulo Dybala che aveva aperto le marcature nel primo tempo su assist di Mancini. La prestazione dell’argentino, però, è stata vanificata dagli errori arbitrali che hanno penalizzato la Roma per tutto il corso della partita. L’arbitraggio di Taylor, infatti, è stato al di sotto della sufficienza e ha negato una gioia immensa non solo ai tifosi giallorossi, ma anche ai giocatori e a Mourinho, che ha perso la sua prima finale europea.

La rabbia dell’allenatore è stata molta, con il portoghese che ha intercettato l’arbitro inglese nella pancia dello stadio, accusandolo della pessima prestazione. Chissà se il direttore di gara riguarderà mai la gara, analizzando tutte le scelte prese nel momento di massimo agonismo. Ciò che resta, però, è un popolo che si è sentito defraudato da una direzione insufficiente.

Taylor rischia grosso: assediato dai tifosi a Budapest

La rabbia non è andata a placarsi nonostante le tante ore passate dalla partita. Anzi, ad aumentare il sentimento e il nervosismo di tutti i romanisti presenti a Budapest, sono state anche le compagnie aeree, che hanno avuto diversi disagi, con alcuni voli ritardati di ben 7 ore.

Intanto, sul web hanno cominciato a circolare alcuni video dell’arbitro Taylor che è stato riconosciuto all’interno dell’aeroporto di Budapest da alcuni tifosi della Roma. Questi hanno cominciato ad accerchiare l’inglese e la sua famiglia, insultandoli. La polizia è intervenuta subito cercando di scortare il direttore di gara, tra le centinaia di tifosi che hanno riversato la rabbia contro di loro. Non ci sono stati grossi disordini, però, nonostante un paio di tentativi di urtare l’arbitro, uscito illeso da una situazione molto delicata.