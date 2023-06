Calciomercato Roma, colpaccio a zero: poker in Premier League

Calciomercato Roma, c’è la fila per il nuovo colpo a zero in vista della sessione estiva. Tiago Pinto deve fare i conti con il poker calato in Premier League

Una sola gara separa la Roma dal termine della stagione. La squadra giallorossa deve dimenticare in fretta la beffa della Finale di Budapest, vinta dal Siviglia ai calci di rigore, e assicurarsi la qualificazione alla prossima Europa League in campionato. A partire da lunedì prossimo poi sarà il momento di tuffarsi nella sessione di calciomercato estivo. Tiago Pinto segue con attenzione l’ennesimo calciatore a parametro zero.

Rimettere insieme tutti i pezzi e chiudere al meglio la stagione in Serie A, ecco la missione della Roma di José Mourinho nei prossimi giorni. Il tecnico portoghese, che sarà squalificato in vista dell’ultima sfida allo stadio Olimpico contro lo Spezia, ha lanciato nuovi segnali sul proprio futuro ieri. Domenica i giallorossi affronteranno la formazione ligure, prima del rompete le righe generale dopo una lunga stagione. Con l’ultima gara in programma è il momento di concentrarsi su quelle che saranno le prossime manovre di Tiago Pinto, ancora una volta vigile su tanti calciatori in scadenza di contratto.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Tielemans: poker in Premier dopo l’addio al Leicester

Il dirigente portoghese, che come il connazionale ha un contratto in scadenza nel 2024, anche in vista del prossimo calciomercato estivo è a caccia di profili a parametro zero. L’ex Benfica ha messo da tempo le mani sul colpo Aouar, che lascerà il Lione in scadenza di contratto. Ma l’algerino non è l’unico centrocampista a costo zero accostato a Tiago Pinto, che guarda ancora una volta in Inghilterra.

Ad accendere il mercato dei parametri zero in terra inglese è il centrocampista belga Tielemans, che ha ufficializzato nelle scorse ore il suo addio al Leicester. Le Foxes sono retrocesse nella serie B inglese ed il calciatore ha salutato tifosi e società in vista di una nuova avventura. Nuova esperienza che lo potrà ancora vedere in Premier League, come sottolinea il sito Maxifoot.fr, sono quattro i club in lizza per ingaggiare il belga: Liverpool, Arsenal, Tottenham e Newcastle.