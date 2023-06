Calciomercato Roma, Dybala in bilico: Totti scende in campo

Calciomercato Roma, resta da decifrare il futuro di Paulo Dybala. La ‘Joya’ è in bilico in vista della prossima stagione, scende in campo anche Francesco Totti

Paulo Dybala ha trascinato i giallorossi anche nella finale di Europa League, prima di lasciare il campo a causa della condizione fisica precaria. La rete che ha sbloccato la gara, poco dopo la mezz’ora di gioco, porta la sua firma e lo ha fatto entrare ancora di più nei cuori della piazza romanista. Lo stesso calciatore argentino ieri ha lanciato un messaggio d’amore sui social nei confronti del popolo giallorosso, mentre il suo futuro torna ad essere un tema d’attualità in ottica calciomercato estivo.

Sono rimaste impresse negli occhi dei tifosi le lacrime di Paulo Dybala dopo la finale di Europa League. La lotteria dei calci di rigore, che lo ha fatto laureare campione del mondo con l’Argentina, stavolta ha sorriso agli avversari del Siviglia. La commozione del calciatore argentino rappresenta l’ennesimo segnale di quanto la ‘Joya’ si senta protagonista del progetto giallorosso, ma i rumors di calciomercato sul suo futuro potrebbero tornare insistentemente e spingerlo verso l’addio estivo ai colori giallorossi. A preoccupare è la clausola d’uscita inserita nel contratto, e la speranza dei tifosi è che le lacrime di Dybala siano un segnale di tristezza e frustrazione e non lacrime d’addio.

Calciomercato Roma, Dybala in attesa di segnali dalla società: il ruolo di Totti sul futuro della ‘Joya’

Paulo Dybala ha illuminato la Roma nella finale di Budapest, prima di lasciare il campo dopo un’ora abbondante di gioco. Ieri l’argentino ha speso parole al miele dopo la delusione europea della Roma. “Fiero di noi e fiero di voi, tutti i tifosi che ci hanno seguito fi no a Budapest e chi ha supportato da casa e all’Olimpico.”

Parole d’amore che fanno sperare i tifosi circa la sua permanenza a Trigoria, ma la società dovrà lanciare un segnale al talento argentino. Come sottolinea l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, Dybala è in attesa di incontrare la dirigenza della Roma per parlare di stipendio e prospettive future. Il quotidiano aggiunge che in ottica futura potrebbe scendere in campo anche Francesco Totti, tra i primi a consolarlo nella notte amara di Budapest. Il Capitano può fungere un ruolo chiave per la permanenza della ‘Joya’ alla Roma.