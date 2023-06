Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: incontro fissato per la firma

Il futuro di un obiettivo di calciomercato della Roma è cambiato negli ultimi giorni e ora la situazione si è totalmente ribaltata

Giugno è arrivato e con esso si è avvicina la fine della stagione, con il 30 giugno ultimo giorno dell’annata in corso. Dal giorno seguente, poi, comincerà il calciomercato che permetterà a tutti i club di rinforzarsi per competere al meglio per i prossimi obiettivi. Tra queste c’è inevitabilmente anche la Roma, con Tiago Pinto che già si è mosso per individuare i migliori profili che il panorama può offrire.

Uno di questi è Houssem Aouar, centrocampista centrale del Lione che è vicino all’addio con il club francese. L’algerino, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto con i rossoblù e per questo motivo potrebbe approdare in giallorosso. Le parti sono molto vicine e il centrocampo di Mourinho potrebbe trovare un nuovo interprete. I profili a parametro zero sono occasioni d’oro per la Roma, che deve fare i conti con la Uefa e il settlement agreement per rimanere nei limiti del Fair Play Finanziario.

Un altro giocatore che piace molto e che dovrebbe lasciare la propria squadra nelle prossime settimane è Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt. Il francese non ha ancora rinnovato il suo contrato ed è finito nel mirino di molte squadre, tra cui il Barcellona e il Napoli. Grande concorrenza, quindi per il difensore classe 1999.

Calciomercato Roma, Ndicka verso il rinnovo

La Roma si era mossa nei mesi passati per cercare di convincere Ndicka ad accettare la richiesta dei giallorossi. In questo modo Mourinho avrebbe potuto abbracciare da subito uno dei suoi nuovi giocatori per il reparto arretrato, molto delicato.

Secondo quanto riporta Christopher Michel, giornalista di Sport1, il giocatore sta aspettando la società perché si è convinto a rimanere. Un ribaltamento di fronte improvviso che potrebbe portare il giocatore a restare in biancorosso. I colloqui sembrano complicati, ma per nei prossimi giorni è stato fissato un incontro. Questo avverrà dopo la finale di Coppa di Germania che l’Eintracht deve giocare sabato contro il Lipsia.