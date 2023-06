Calciomercato Roma, divorzio imminente: è stato offerto in Serie A

La Roma valuta il mercato, alla ricerca di elementi d qualità. Un calciatore spagnolo, finito in crisi, può sbarcare in Serie A: lo scenario.

La Roma, in estate, andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione che comporterà un gran numero di cessioni compensate da altrettanti nuovi acquisti. Il tutto, con la speranza di avere ancora José Mourinho in panchina a dirigere la squadra. Per convincerlo a restare il club proverà quindi a modellare una rosa fatta a sua immagine e somiglianza.

Il primo colpo in entrata è stato già portato a termine: parliamo di Houssem Aouar, che ha detto “sì” al contratto quinquennale da quasi 3 milioni all’anno messo sul piatto da Tiago Pinto. Un acquisto importante, alla luce della duttilità dell’algerino utilizzabile sia come trequartista che a centrocampo. Viva, inoltre, la pista che conduce ad Evan Ndicka sebbene il difensore, nelle ultime ore, abbia ricominciato a valutare possibile la permanenza all’Eintracht Francoforte.

Il direttore generale giallorosso, inoltre, a breve intensificherà i contatti con l’entourage di Youri Tielemans che lascerà a parametro zero il Leicester al termine della stagione. Ma non finirà qua perché, pur dovendo rispettare i paletti economici imposti dalla Uefa, il manager portoghese tenterà di arruolare ulteriori elementi di qualità al fine di rendere la rosa maggiormente competitiva ad alti livelli. Mou, ad esempio, a centrocampo da tempo chiede di avere un calciatore d’esperienza. L’opzione Luka Modric è tramontata praticamente subito ma dalla Spagna potrebbe essere in arrivo un’altra occasione a condizioni agevolate.

Roma, l’Atletico Madrid scarica Saul

L’Atletico Madrid infatti, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, è alla ricerca di un acquirente per Saul Niguez finito fuori dal progetto 2023/24 di Diego Pablo Simeone. I Colchoneros, in particolare, lo hanno offerto “a diverse squadre della Premier League e della Serie A”.

Il classe 1994 è reduce da una stagione incolore, nel corso della quale ha totalizzato appena 3 gol e un assist in 30 apparizioni in Liga. Un bottino deludente, aggravato dagli 8 cartellini gialli. L’Atletico, come detto, non intende puntare più su di lui e lo venderà al miglior offerente. Un’opportunità per la Roma, con Saul che nella rosa potrebbe andare a prendere il posto di Georginio Wijnaldum destinare a fare rientro al Paris Saint Germain.