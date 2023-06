Calciomercato Roma, Mourinho ha chiesto Lukaku

Calciomercato Roma, bomba dall’Inghilterra, Mourinho ha chiesto Lukaku per la prossima stagione. Un’operazione difficile, ma lo Special One rilancia

Il futuro di Mourinho è ancora tutto da scrivere. Non sappiamo ancora se lo Special One, la prossima stagione, nonostante un anno di contratto con la Roma, si sieda sulla panchina giallorossa. Ma nel caso lo facesse, almeno stando a quanto riportano dall’Inghilterra, avrebbe in mente il colpo clamoroso di mercato per rinforzare la propria squadra. Romelo Lukaku.

Sì, proprio così. Tenendo presente che Abraham è in uscita e che il belga non ha nessuna intenzione di rimanere in Premier League il prossimo anno e non è sicuro di tornare all’Inter, la soluzione potrebbe essere un passaggio alla Roma, con Mourinho che starebbe caldeggiando e anche tanto il suo possibile arrivo. Insomma, un Lukaku alla Roma che viene rilanciato da fonti inglesi, in particolare in questo caso da LondonWordld.com

Calciomercato Roma, la situazione Lukaku

Certo, le intenzioni della Roma stridono con quella che è un’operazione di mercato che ha un enorme impatto economico. Il Chelsea, che a quanto pare potrebbe pure cederlo, di certo non si accontenterebbe di una cifra inferiore di 90milioni di euro. E forse potrebbero anche non bastare. E con la mancata qualificazione alla prossima Champions League, le possibilità economiche della Roma non sono così eccessive.

Insomma, si parla di Lukaku ma effettivamente rimane un’operazione difficile se non impossibile. Ma il fatto che se ne parli è già un ulteriore segnale di quello che ha portato lo Special One dentro la Roma. Una mentalità diversa rispetto al passato con colpi che se una volta sembravano impossibili, adesso sono nell’aria. Ecco perché sarebbe un bene enorme riuscire a trattenerlo anche il prossimo anno.