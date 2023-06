Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il bomber bianconero

La Roma ha iniziato a sondare il mercato, con l’obiettivo di ingaggiare una prima punta. Mourinho indica la via: vuole proprio lui.

La Roma, nel corso della sessione estiva del mercato, proverà a rinforzare la rosa in modo tale da renderla maggiormente competitiva ad alti livelli. Al tempo stesso, sarà chiamata a rispettare i parametri economici imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement.

Paletti che frustrano non poco le ambizioni di José Mourinho il quale, nella stagione 2023/24, vorrebbe avere a disposizione elementi di spessore internazionale. Al mister originario di Setubal, ad esempio, piace molto Roberto Firmino che il primo luglio lascerà a parametro zero il Liverpool. La dirigenza dei Reds, insieme a Jurgen Klopp, ha provato fino all’ultimo a convincerlo a restare ma il brasiliano, alla luce del poco spazio ricevuto dal primo minuto e della concorrenza di Darwin Nunez, ha deciso di andare via e mettersi alla prova in un altro contesto.

Riuscire ad ingaggiarlo, per il direttore generale Tiago Pinto, non si preannuncia però affatto semplice per diversi motivi. I capitolini, ad esempio, non prenderanno parte alla Champions League. La punta 1991, inoltre, piace ad un gran numero di squadre come ad esempio il Real Madrid, il Barcellona ed il Betis. Nel taccuino del manager è poi segnato in rosso il nome di Alvaro Morata, che l’Atletico Madrid provvederà a vendere al miglior offerente. Lo spagnolo gradirebbe tornare in Italia, ma su di lui ci sono anche la Juventus ed il Milan. Piste complicate che hanno spinto Pinto a valutare profili alternativi più facili da ingaggiare.

Roma, riflettori puntati su Nzola

La scelta è ricaduta su M’Bala Nzola, autore fin qui di 13 gol e 2 assist in 30 presenze in Serie A con indosso la maglia dello Spezia. L’angolano, di recente, ha rinnovato fino al 2026 ma il nuovo accordo è stato stipulato soltanto per consentire ai bianconeri di incassare una cifra maggiore dalla sua imminente cessione.

Negli scorsi mesi si era parlato di un possibile interessamento del Torino e del West Ham ma i contatti tra le parti, nel frattempo, si sono via via diradati. Il pressing della Roma, invece, è rimasto costante: Mourinho, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, gradirebbe il suo arrivo ed ha chiesto alla dirigenza di fare tutto il possibile per portarlo nella città Eterna. Il match di domani consentirà a Pinto di osservarlo ancora una volta da vicino. Il casting è scattato, la Roma ha bisogno di un nuovo goleador.