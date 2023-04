Calciomercato Roma, vendetta immediata: rinnovo e nuovo acquisto

La Roma ha cominciato a sondare il mercato, alla ricerca di un nuovo attaccante. Sulla strada dei giallorossi c’è un altro club della Serie A.

La Roma, incassata la disponibilità di José Mourinho a restare ancora sulla panchina giallorossa, proverà quindi a soddisfare le sue richieste. La conquista della Conference a maggio e i buoni risultati in Europa League e in campionato rappresentano segnali di crescita confortanti. Per il tecnico, però, servirà altro per essere competitivi ad alti livelli.

Il direttore generale Tiago Pinto, da ormai diverse settimane, si è quindi messo alla ricerca di calciatori funzionali al suo progetto tecnico. La priorità consisterà nel potenziare il reparto offensivo. La partenza di Nicolò Zaniolo, ad esempio, è stato soltanto in parte compensata dall’arrivo di Ola Solbakken mentre Tammy Abraham e Andrea Belotti non sono riusciti a fornire i contributi sperati dall’allenatore portoghese. Da qui la necessità di prendere almeno un paio di attaccanti d’esperienza.

Mou, dal canto suo, ha fatto sapere di gradire molto l’eventuale arrivo di Roberto Firmino che chiuderà il suo lungo matrimonio con il Liverpool al termine della stagione. I ‘Reds’, in queste settimane, hanno provato a convincerlo a restare senza tuttavia riuscire nell’intento. Il brasiliano, finito ai margini della formazione titolare, andrà via ed ha cominciato a guardarsi intorno. Un profilo di caratura internazionale, che non sarà facile ingaggiare. Ecco perché Pinto segue pure un’alternativa militante in Serie A.

Roma, sarà sfida con il Torino per Nzola

Si tratta di M’Bala Nzola, autore di 12 reti in 23 apparizioni con la maglia dello Spezia ed impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. La punta si trova bene nella città ligure ma, a 26 anni, ritiene che sia arrivato il momento di mettersi alla prova in contesti più competitivi.

I bianconeri hanno fissato la base d’asta a 5 milioni: una cifra alla portata della Roma, chiamata a battere la concorrenza del Torino pronto a garantirgli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Ivan Juric. Il quale non intende in alcun modo rinunciare a Wilfried Singo, legato ai colori granata fino al2024 e finito nel mirino dei giallorossi. Avances poco gradite dal presidente del Toro Urbano Cairo che, al tempo stesso, ha invitato in città l’agente dell’esterno per iniziare a parlare del prolungamento e puntato Nzola. La doppia sfida di mercato è stata lanciata. Quella di sabato costituirà soltanto la prima sfida di questo 2023 tra i due club.