Caro Xavi, hai già fatto di peggio: il gesto choc che ridicolizza l’accusa a Mou

Xavi Hernandez ha criticato l’atteggiamento di Mourinho dopo la finale di Europa League contro il Siviglia contro l’arbitro Taylor

Sono passati tre giorni dalla finale di Europa League persa dalla Roma ai calci di rigore contro il Siviglia, ma gli strascichi di quella partita si fanno ancora sentire. Prima di tutti ci sono stati i dibattiti sull’andamento della gara, con chi ha criticato l’operato di un allenatore che ha ben 26 trofei sulle spalle. Nel mirino la strategia tattica, ma anche i cambi con quello di Wijnaldum che ha creato parecchi dubbi.

Questo dibattito, però, è durato veramente poco perché a prendere la ribalta di ogni conversazione tra tifosi e non c’è stato l’arbitraggio di Anthony Taylor. Il fischietto inglese, che aveva diretto anche la gara di ritorno contro il Feyenoord. si è reso protagonista di una prestazione bel al di sotto della sufficienza. Gli errori per tutta la gara sono stati diversi, dal giallo a Mancini dopo essere stato strattonato, alla mancata espulsione di Lamela e Rakitic per due falli sanzionabili con una seconda ammonizione.

L’episodio che ha acceso la miccia delle polemiche, però, è il mancato rigore per fallo di mano di Fernando. Il centrocampista brasiliano ha colpito con il polso il pallone su cross di Matic, ma le proteste non sono servite a far cambiare idea a Taylor, che non ha neanche riguardato l’accaduto al Var.

Caro Xavi, hai fatto peggio di Mourinho

La direzione di gara non è andata giù a nessuno, tantomeno a Mourinho che ha intercettato nella pancia della Puskas Arena Taylor, dicendogli di essere stato una disgrazia. Le parole dello Special One sono state criticate da tante persone, che in passato però non hanno brillato per virtuosismo.

Uno di questi, ad esempio, è Xavi. L’allenatore del Barcellona, infatti, non si è tirato indietro dal criticare José, ma lo spagnolo non ricorda che in passato ha fatto anche peggio. Nell’ottobre del 2022 l’Inter ha giocato contro i blaugrana al Sa Siro. Una rete del club catalano era stata annullata per tocco di mano e questo aveva scatenato le polemiche di Xavi che ha agitato la sua mano dall’alto in basso come tenendo qualcosa. Il gesto è stato interpretato da tutti come quello del “pagamento”, stando a significare che l’Inter avesse pagato la terna. Un gesto che non è tanto migliore di quello di Mourinho.