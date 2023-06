Roma fuori dalle Coppe, richiesta choc all’Uefa: dall’Inghilterra vogliono il pugno duro dopo i fatti si Budapest sia dentro che fuori dal campo. Sta succedendo davvero

José Mourinho prima. I tifosi dopo. Tutti contro Taylor, il direttore di gara inglese che con le sue decisioni ha indirizzato il match contro il Siviglia. La finale di Europa League. Una direzione che la Roma ha definito, in maniera ufficiale, con le parole di Pinto, non all’altezza di una finale. Ma gli strascichi potrebbero essere diversi.

Intanto ieri la UEFA ha aperto un’inchiesta e, oggi, dall’Inghilterra, secondo quanto riportato dall‘express.co.uk, la richiesta alla UEFA arrivata dal CEO del RefSupportUK Martin Cassidy, è quella di un’esclusione dalle Coppe della prossima stagione per la squadra giallorossa.

Roma fuori dalle Coppe, la richiesta arriva dall’Inghilterra

I motivi che hanno spinto a fare questa richiesta alla UEFA li conosciamo tutti. Prima le parole di Mou nella pancia della Puskas Arena contro Taylor, poi quello che è successo all’aeroporto della capitale ungherese quando i tifosi della Roma presenti hanno costretto, dopo alcuni cori e un’aggressione verbale nei confronti del direttore di gara, al personale di sicurezza dello scalo di Budapest a prendere dei provvedimenti. Insomma, ci vanno pesantissimi al di là della Manica.

In ogni caso, qualora la UEFA non decidesse per una estromissione dalle Coppe, viene richiesta una penalizzazione di tre punti da scontare nella prossima coppa europea che la Roma dovrà affrontare. Insomma, non si tirano indietro e chiedono dei provvedimenti. Saranno giornate intense anche le prossime dentro Trigoria quelle che verranno dopo l’ultima gara di campionato in programma domani sera contro lo Spezia all’Olimpico. Una gara che potrebbe anche essere l’ultima di Mou sulla panchina giallorossa, visto che il futuro dello Special One è nebuloso. Anche se ieri, un primo contatto con i Friedkin, c’è stato.