Roma-Spezia, un big verso il forfait: corsa in ospedale

La Roma si prepara all’ultimo match della Serie A contro lo Spezia. Un giocatore è a forte dubbio: è stato in ospedale nelle scorse ore.

La possibilità di partecipare alla prossima edizione della Champions League è svanita, a causa della sconfitta patita mercoledì scorso per mano del Siviglia. Adesso alla Roma non resta altro da fare che blindare almeno la qualificazione all’Europa League 2023/24.

L’obiettivo è alla portata, ma non semplice da concretizzare. Servirà infatti una vittoria nell’ultimo turno di campionato, che vedrà i giallorossi ospitare domenica allo stadio Olimpico lo Spezia. Un avversario ostico che, nell’occasione, scenderà in campo per ottenere i tre punti necessari per evitare la retrocessione. Diversi i dubbi di formazione che José Mourinho proverà a sciogliere nel tempo ancora a disposizione.

Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Rui Patricio protetto da Gianluca Mancini e Roger Ibanez. L’altro componente della retroguardia sarà il vincitore del ballottaggio che coinvolge Diego Llorente e Chris Smalling (lo spagnolo è in vantaggio). A centrocampo viaggiano verso una maglia da titolare Edoardo Bove, Bryan Cristante e Nicola Zalewski con Filippo Missori possibile novità sulla fascia sinistra. L’unica punta dovrebbe essere Andrea Belotti, supportato dal duo composto da Ola Solbakken e Stephan El Shaarawy.

Roma, lo Spezia perde Dragowski

I bianconeri, terzultimi a quota 31 punti insieme al Verona, non avrà invece a disposizione alcune colonne portanti. La lista dei convocati, ad esempio, non comprende Simone Bastoni fermatosi a causa di un nuovo problema fisico. Verso il forfait pure Bartlomiej Dragowski.

Il portiere polacco ha subito un colpo in testa in seguito ad uno scontro di gioco in allenamento ed è stato di conseguenza trasportato in ospedale per accertamenti. La sua presenza nel match atteso nella capitale è quindi quanto mai a rischio: tutto dipenderà dall’esito degli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore. Un problema in più per lo Spezia, ad un passo dal baratro. La Roma, dal canto suo, chiede spazio. La Juventus spinge e sogna il sorpasso ai danni dei capitolini e sarà necessario fare bottino pieno per condannare la Vecchia Signora all’incubo della Conference League.