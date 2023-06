Calciomercato Roma, presentata l’offerta ufficiale della società giallorossa. Ma ancora nessuna risposta è stata ricevuta. Ecco la situazione attorno ad Andressa

Dopo l’annuncio ufficiale di Kumagai, che la Roma ha preso per il centrocampo e quindi non per la difesa, dove Wenninger verrà sostituita da un altro innesto importante, c’è un’altra situazione che adesso tiene banco dentro i giallorossi, e in questo caso ovviamente parliamo della Roma femminile.

Tiene banco il rinnovo della brasiliana Andressa, centrocampista che ha chiuso la sua migliore annata da quando è nella Capitale, e che ancora non ha deciso se rimanere in Italia. Il suo accordo scade il prossimo 30 giugno e le ultime notizie dicono questo: la Roma, mercoledì scorso, le ha offerto un rinnovo ma lei per ora ha temporeggiato. L’intenzione della società era quella di chiudere la questione prima della finale di Coppa Italia di ieri, a Salerno, ma non c’è riuscita. Insomma, non arrivano delle buone sensazioni in questo momento sulla continuazione della sua avventura dentro la Capitale. Ma le speranze sono le ultime a morire.

Calciomercato Roma, la situazione Andressa

Ovviamente il mercato giallorosso dipenderà anche da quello che dirà la brasiliana, soprattutto per la questione extracomunitari: la Roma ha la possibilità di tesserare tre elementi che vengono da oltre la comunità europea e se Andressa decidesse di rimanere allora gli slot sarebbero tutti occupati dopo l’arrivo della seconda giapponese in rosa dopo Minami.

Insomma, si attende una risposta definitiva nel minor tempo possibile ma, come detto, arrivati a questo punto la sensazione è che la brasiliana possa dire addio. Potrebbe tornare in Brasile, dove sembra abbia qualche offerta, e poi smettere tra un paio d’anni col calcio. Oppure potrebbe decidere, ed è quello che tutti i tifosi della Roma sperano, di continuare a lottare per questa maglia anche il prossimo anno, con l’obiettivo di alzare l’asticella. Il messaggio postato dalla giocatrice su Instagram, con quel “grazie di tutto”, non può non far riflettere. Staremo a vedere cosa succederà.