Roma, Di Maria dopo Dybala: tradimento alla Juventus completato

Paulo Dybala celebra sui social il gol partita con la Roma. Non è sfuggito ai tifosi il commento di Angel Di Maria, il doppio tradimento alla Juventus è completato.

Il calcio di rigore di Paulo Dybala, calciato in maniera impeccabile sotto la Curva Sud, ha spedito la Juventus in Conference League. L’ex bianconero ha siglato la rimonta della Roma ai danni dello Spezia, regalando ai giallorossi il sesto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Europa League. La squadra guidata da José Mourinho chiude il campionato con 63 punti, una lunghezza di vantaggio sulla Juventus.

L’attaccante argentino ha celebrato con un lungo ed accorato post sui social la sua prima stagione alla Roma. Le parole di Paulo Dybala hanno acceso i cuori dei tifosi romanisti, prima di scatenare un siparietto social grazie al connazionale della Joya, lo juventino Angel Di Maria. El Fideo, ad un passo dall’addio al bianconero, ha commentato con l’emoticon della fiamma le parole dell’attaccante della Roma. Subito sono partite le reazioni dei tifosi sul web, sia di sponda juventina che giallorossa. Ovviamente i supporters bianconeri non hanno digerito il gesto di Di Maria, che ha celebrato una diretta concorrente subito dopo la fine della stagione.

Roma, Dybala accende i social e Di Maria lo celebra: tifosi scatenati sul web

Il rigore di Dybala ha retrocesso la Juventus nella Conference League, condannando i bianconeri al settimo posto. La squadra guidata da Allegri è anche attesa dalle decisioni della UEFA, che non esclude di sanzionare il club in seguito alle inchieste su plusvalenze e manovra stipendi. Intanto Di Maria fa infuriare i tifosi bianconeri, ed accende le fantasie di quelli giallorossi.

I sostenitori della Juventus non hanno apprezzato la celebrazione di Di Maria al connazionale argentino. Mentre quelli della Roma hanno colto la palla al balzo suggerendo all’ex PSG di venire alla Roma. Sul post Instagram di Dybala, dopo il commento fiammeggiante di Di Maria fioccano tanti inviti all’argentino: “Sbrigati a venire alla Roma” oppure “Un annetto alla Roma non te ne pentirai.”