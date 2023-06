Scossone nella classe arbitrale: doppie dimissioni

Doppio addio nella classe arbitrale italiana. Sono due i fischietti che salutano la Serie A, decidendo di dimettersi dalla Commissione Arbitri Nazionale.

La Serie A ha chiuso il sipario con la trentottesima giornata in calendario. Resta da giocare lo spareggio salvezza tra Hellas Verona e Spezia. La squadra ligure è stata sconfitta dalla Roma nell’ultima giornata di campionato, grazie alla rete su calcio di rigore di Paulo Dybala. Non sono mancate polemiche arbitrali anche nell’ultima gara stagionale dei giallorossi, con un clamoroso rigore non concesso dopo un fallo sull’attaccante argentino.

Rigore poi assegnato dal direttore di gara Maresca, per un successivo fallo in area ligure ad un passo dal novantesimo minuto. Rigore poi siglato da Paulo Dybala, che ha completato la rimonta che ha regalato la matematica qualificazione alla prossima Europa League per la squadra giallorossa. Andando indietro di una gara è ancora fresca la rabbia e la delusione della Roma per la direzione di gara dell’inglese Taylor, che con le sue scelte ha indirizzato la gara in salita per la squadra allenata da José Mourinho. Alla fine del campionato 2022-23 arrivano due dimissioni nella classe arbitrale italiana.

Doppie dimissioni arbitrali in Serie A: Irrati e Valeri lasciano la CAN

Massimiliano Irrati e Paolo Valeri avrebbero deciso di presentare le dimissioni alla Commissione Arbitri Nazionale. I due fischietti internazionali non dirigeranno più gare in Serie A dunque, ma non è escluso un nuovo rapporto dirigenziale per i prossimi ex arbitri.

A riportare la notizia del doppio addio agli arbitri è il sito del Corriere dello Sport, che sottolinea come manchi solo l’ufficialità per sancire l’addio ai due fischietti. La scelta dei due fischietti internazionali sarebbe stata maturata in maniera autonoma, e porta al saluto definitivo i due arbitri Irrati e Valeri. L’ufficialità potrebbe arrivare a stretto giro di posta, gli organici della prossima stagione verranno infatti definiti il primo luglio.