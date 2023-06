Calciomercato Roma, tripletta a zero per Mourinho: Ancelotti ha già scelto

Calciomercato Roma, Pinto cala il tris a parametro zero per accontentare José Mourinho. Nel frattempo dalla Spagna arrivano importanti novità sul futuro di Carlo Ancelotti.

La Roma ha chiuso la propria stagione con una vittoria di misura contro lo Spezia allo stadio Olimpico. Paulo Dybala è tornato alla rete in campionato, siglando la rimonta ai danni della formazione ligure. A fine gara, dopo il giro di ringraziamenti della squadra al pubblico di casa, è sceso in campo anche José Mourinho. Il tecnico portoghese ha lanciato nuovi segnali ai tifosi giallorossi, evidenziando fisicamente la sua voglia di restare alla guida della Roma. Nel frattempo dalla Spagna si fa chiarezza con l’intreccio tra lo Special One e mister Carlo Ancelotti.

Nella serata di ieri c’è stato un nuovo abbraccio corale tra José Mourinho ed il tifo romanista. Tanti gli striscioni dedicati allo Special One, oltre a quello della Curva Sud indirizzato ai calciatori dopo la beffarda delusione di Budapest. Lo Special One ha lanciato un messaggio che porta alla permanenza alla Roma anche nel prossimo anno, allontanando platealmente le tante voci che lo vedrebbero lontano da Trigoria la prossima stagione. Ed in parallelo gli addetti ai lavori si concentrano sulle manovre di Tiago Pinto, che sta cercando di chiudere il tris a parametro zero.

Calciomercato Roma, Pinto cala il tris a zero: per il dopo Ancelotti non c’è Mourinho

Secondo la giornalista Eleonora Trotta, intervenuta in diretta sulla TV PLAY a calciomercato.it, Pinto sta cercando di chiudere per il triplo colpo a zero. Le parole della cronista in diretta: “Roma su Ndicka. Trattattiva molto molto calda, c’è stato un incontro con i suoi agenti ed è un giocatore che la Roma segue da tempo. Pinto ha fatto capire che dopo Aoaur e Ndicka andrà su un terzo giocatore in scadenza. La Roma ha avuto già anni fa dei contatti con Tielemans, con tutto il rispetto non è quello di 4-5 anni fa ma è comunque un giocatore forte che la Roma sta valutando”

Poi c’è stato l’intervento dalla Spagna della giornalista Arancha Rodriguez, che svelato il futuro di Ancelotti in casa Real Madrid: “Carlo ha ancora un anno di contratto con il Real, credo che dal Brasile siano disposti ad aspettare quest’anno e far finire il contratto di Ancelotti con il Real.” Sulla pista Mourinho per il dopo Ancelotti: “Vedremo cosa succederà, ma credo che nel futuro non ci sia Mourinho ne altri allenatori italiani”