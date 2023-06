Addio Pinto, erede in Serie A: Juve in seconda fila dopo il ribaltone

Tutto da scrivere il futuro del direttore generale Tiago Pinto, nel mirino della Premier League. Il suo successore è stato individuato.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella a cui andrà incontro la Roma nel corso della sessione estiva del mercato. L’infortunio subito da Tammy Abraham (si rivedrà soltanto nel 2024) obbligherà il club, ad esempio, a cedere alcuni componenti della rosa per fare cassa ed acquistare un nuovo attaccante. Possibile, inoltre, un addio relativo ai quadri dirigenziali.

Il futuro di Tiago Pinto, ad esempio, è tutto da scrivere. L’attuale direttore sportivo è legato ai giallorossi fino al 2024 ma in realtà il divorzio tra le parti potrebbe andare in scena già a stretto giro di posta. Il manager, infatti, piace ad alcune squadre della Premier League: in primis il Tottenham, che proprio nella giornata odierna ha annunciato l’arrivo in panchina di Ange Postecoglou. L’ex tecnico del Celtic, in particolare, ha firmato un contratto quadriennale.

Sistemata la pratica, ora gli Spurs intensificheranno la caccia finalizzata a trovare il sostituto di Fabio Paratici (dimessosi nelle scorse settimane). La scelta è ricaduta proprio su Pinto, molto apprezzato dai vertici della società londinese. La Roma, dal canto suo, spera di riuscire a convincerlo a restare. Intanto, però, ha cominciato a muoversi al fine di avere un piano B nel caso in cui l’addio dovesse andare davvero in scena.

Roma, se parte Pinto all-in su Massara

La scelta, stando a quanto riportato da ‘SportMediaset’, è ricaduto da Frederic Massara in procinto di lasciare a sorpresa il Milan. L’incontro di ieri con il proprietario del Milan Gerry Cardinale è andato male, con l’imprenditore statunitensi che ha deciso di licenziare in tronco lui e Paolo Maldini a causa dei risultati poco soddisfacenti raggiunti nel corso della stagione.

Ai due dirigenti è stato imputato lo scarso rendimento offerto dai calciatori acquistati nella scorsa estate (Charles De Keteleare e Divock Origi su tutti) ma anche la qualificazione alla Champions 2023/24 ottenuta soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus nell’ambito del caso plusvalenze. La separazione tra le parti è imminente, resta da vedere dove proseguirà la carriera del dirigente. La Roma è alla finestra, in attesa di provare a piazzare l’affondo decisivo. I giallorossi, in ogni caso, dovranno guardarsi dalla concorrenza della Juventus che sta incontrando non poche difficoltà nell’arrivare a Cristiano Giuntoli: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis infatti, pur avendo individuato il suo successore (Pietro Accardi dell’Empoli), non intende liberarlo. Una cosa è certa: il telefonino di Massara è destinato a squillare spesso. Per il resto, si vedrà.