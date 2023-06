Calciomercato Roma, firma imminente: 10 milioni per 4 anni

Pinto è vicino a portare alla Roma l’obiettivo di calciomercato in vista della prossima stagione, tutte le cifre dell’affare

Il calciomercato estivo della Roma comincia a prendere forma con Tiago Pinto che si è mosso da tempo per individuare i migliori profili che il panorama può offrire. L’obiettivo del general manager è quello di cedere qualcuno per avere dei fondi disponibili per operare in tranquillità, mentre la Uefa continua a tenere sotto controllo i conti della società. Il settlement agreement, infatti, non permette ai giallorossi di superare i tanti paletti dell’organo calcistico europeo.

Tra uno slalom e l’altro, quindi, il general manager punterà forte sui parametri zero, che permettono di fare la campagna acquisti, come successo lo scorso anno. Nell’estate del 2022, infatti, sono arrivati Dybala, Matic, Belotti e Svilar senza contratto. In prestito, invece, sono approdati Gini Wijnaldum e Mady Camara. Proprio le trattative a tempo determinato potranno cambiare il volto di questo calciomercato, con Pinto che potrebbe puntare sull’usato sicuro.

I profili nel mirino sono diversi, ma quello più caldo è senza dubbio Houssem Aouar. Il centrocampista algerino lascerà il Lione a fine mese e in queste settimane ha già trovato l’accordo con i giallorossi per diventare un nuovo alfiere di Mourinho. Pinto non ha perso tempo con il classe 1998, con cui ha voluto premere sull’acceleratore.

Calciomercato Roma, manca poco per Ndicka

Un altro giocatore che piace tanto è Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt. Anche il francese è in uscita dal club tedesco ed è pronto ad abbracciare il progetto romanista. Pinto lo sta seguendo da diverse settimane e sono stati fatti dei passi in avanti anche per lui.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma è vicina a trovare l’accordo con Evan Ndicka. Il difensore centrale dovrebbe firmare un quadriennale a 2.5 milioni a stagione, con l’affare che è praticamente chiuso. Il francese classe 1999 dovrebbe prendere il posto di Roger Ibanez, che il club ha messo sul mercato per questioni di plusvalenza. Con l’infortunio di Tammy Abraham, infatti, è necessario trovare altri fondi e il difensore brasiliano è il primo indiziato.