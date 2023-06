Calciomercato Roma, ufficiale: cessione a sorpresa

Calciomercato Roma, Tiago Pinto piazza a sorpresa un colpo in uscita. Il club ha riscattato il cartellino dell’ormai ex giallorosso, ecco l’annuncio ufficiale di queste ore

Archiviata la stagione in casa Roma, con la qualificazione in Europa League trovata sul fil di lana, è il momento di concentrarsi sul calciomercato. C’è la cessione ufficiale a sorpresa in casa Roma, il club ha esercitato il diritto di riscatto del cartellino del giovane attaccante. Tiago Pinto piazza un colpo in uscita in anticipo, ecco l’annuncio ufficiale.

Tiago Pinto è a caccia del tesoretto necessario per rispettare i vincoli UEFA del Fair play finanziario. Ed un assist a sorpresa arriva dall’Austria per il manager portoghese, responsabile del calciomercato in casa Roma. L’ex Benfica inizia il valzer degli addii, con la cessione definitiva di un giovane attaccante, ex Primavera giallorosso. Il TSV Hartberg ha riscattato il cartellino di Ruben Providence, attaccante classe 2001 ceduto in prestito con diritto di riscatto in favore degli austriaci la scorsa estate.

Calciomercato Roma, addio ufficiale in attacco: il TSV Hartberg riscatta Providence

Il ventiduenne francese ha collezionato con la maglia degli austriaci 21 presenze, condite da sei reti e quattro assist per l’Hartberg. La compagine austriaca, che ha ottenuto la salvezza in Bundesliga, ha deciso di riscattare definitivamente il cartellino del giovane attaccante.

In queste ore sul sito della squadra austriaca è apparso il comunicato ufficiale riguardo al riscatto di Ruben Providence. il classe 2001 lascia quindi in via definitiva la Roma, nelle casse del club giallorosso entreranno 300 mila euro. In attesa delle cessioni più corpose, vedi Justin Kluivert e Carles Perez– oltre a Shomurodov in Serie A- Pinto sfoltisce il reparto offensivo giallorosso con la cessione del giovane francese. L’attaccante non ha mai esordito in prima squadra, mentre aveva fatto intravedere buone qualità nella Primavera di mister De Rossi. Ecco l’annuncio dell’Hartberg:

“Il TSV Egger Glas Hartberg ha optato per l’acquisto dell’attaccante francese Ruben Providence. Providence si è trasferito all’Hartberg alla fine di agosto 2022, ha giocato 21 partite con il TSV, ha segnato sei volte e ha contribuito con quattro assist. TSV è molto felice di poter continuare sulla strada che abbiamo intrapreso con Ruben Providence e speriamo che il giocatore offensivo ci porti molta gioia.”