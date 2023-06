Ribaltone e addio ufficiale, Pinto nei guai: scippo a zero

Ribaltone clamoroso in Serie A, l’addio dirigenziale è stato appena ufficializzato. Il cambio di rotta a sorpresa inguaia anche Tiago Pinto: c’è lo scippo a zero in vista

Addio a sorpresa nei quadri dirigenziali di una big del campionato italiano. Il ribaltone è stato appena ufficializzato e potrebbe mettere nei guai anche Tiago Pinto. C’è l’annuncio in diretta dopo il comunicato ufficiale che ha sancito l’addio ad uno dei protagonisti dirigenziali della Serie A. Il divorzio era nell’aria da diverse ore, da poco è stato sancito in via ufficiale e potrebbe aprire le porte ad uno scippo a parametro zero ai danni della Roma.

Ribaltone clamoroso in Serie A, a pochi giorni dalla fine del campionato 2022-23 una big perde il suo dirigente di riferimento. Già nella giornata di ieri il divorzio era nell’aria, ora è stato ufficializzato direttamente dal club. Parliamo di Paolo Maldini, salutato ufficialmente dal Milan in queste ore. L’ormai ex direttore dell’area tecnica del club rossonero è stato salutato con un breve comunicato sul sito ufficiale del club. I rossoneri salutano così uno dei propri simboli: “AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023.Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22.”

Calciomercato, addio ufficiale a Maldini: il Milan tenta lo scippo a costo zero

Sulla questione è intervenuto anche Carlo Pellegatti, storico cronista dalla fede rossonera. Il giornalista ha parlato in diretta ai microfoni di TV PLAY a calciomercato.it . Pellegatti ha fatto un punto sulle prossime mosse di mercato del Milan, dopo l’addio a Paolo Maldini: “Di Kamada non so quale sarà l’impostazione per esempio, però posso fare delle ipotesi. Non vedo questa proprietà che prenda Arnautovic o Berardi per chiarirci subito.”

Pellegatti poi apre ad una pista a parametro zero dalla Premier League, accostata in passato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Le parole del giornalista: “Da stamattina stanno esaminando una figura, che piaccia o meno, un giocatore in scadenza 2023 giocatore dell’Arsenal , si chiama Reiss Nelson, è in scadenza di contratto. Fascia destra d’attacco, è una figura che stanno esaminando.”