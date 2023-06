Calciomercato Roma, 10 milioni per il sì: blitz anti Juventus e Inter

Il general manager ha fatto altri passi in avanti per l’obiettivo di calciomercato estivo, su cui la Roma ha messo gli occhi da tempo

Tiago Pinto ha l’arduo compito di migliorare i reparti della Roma, che in questa stagione hanno dimostrato diversi limiti. In particolare, l’attacco è quello che ha mostrato più problemi di tutti, con membri delle prime linee che hanno deluso le aspettative di tutti. Tammy Abraham, infatti, ha fatto solo 8 gol in questa stagione di Serie A, mentre il suo compagno Andrea Belotti ha concluso a zero reti.

L’ex attaccante del Torino era rimasto a bocca asciutta solamente ai tempi dell’Albinoleffe a inizio carriera, mentre ora è tornato a quei ritmi. Oltre a questo, nell’ultima giornata di campionato l’inglese ha subito la rottura del crociato, con i tempi di recupero che sembrano essere molto lunghi. Per questo motivo, Pinto dovrà correre ai ripari e prendere un bomber che sia capace di prendere sulle spalle tutto il peso dell’attacco e portare a Mourinho i gol che chiede.

Anche a centrocampo c’è stato qualche intoppo, con la coppia Cristante-Matic che almeno all’inizio non sembravano molto in grado di giocare insieme. Con il passare delle giornate, poi, l’intesa tra i due è aumentata e sono diventati sempre più indispensabili per le strategie romaniste, complice anche la forma fisica di Wijnaldum, non al top.

Calciomercato Roma, Pinto ha la chiave per Frattesi

Per questo motivo, il general manager della Roma ha scandagliato il panorama per individuare il miglior giocatore possibile da poter inserire nella linea mediana. Dopo l’accordo trovato con Houssem Aouar, che dovrebbe arrivare a zero dal Lione, nel mirino c’è anche Davide Frattesi, tornato in auge nell’ultimo periodo.

Il centrocampista era nel mirino dei giallorossi già da tempo e ora Pinto ha trovato la chiave per sbloccare l’affare. Carnevali valuta il giocatore 35 milioni, ma ha anche messo gli occhi su Cristian Volpato. Come riporta Eleonora Trotta a TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it: “Volpato ha dato ok al Sassuolo, 8-10 milioni e in caso d interessa la Roma non esclude di riaprire il fronte Frattesi. Bove è protagonista di una trattativa per il rinnovo, per Mou è fondamentale, allo stesso tempo registriamo offerte dall’Italia e dall’estero“.

