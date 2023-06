Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dopo l’incontro: Pinto dice tutto

Il general manager ha parlato delle sue intenzioni per il prossimo calciomercato estivo della Roma, che partirà tra poche settimane

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo nonostante manchino ancora alcune settimane all’inizio ufficiale delle trattative. Il primo luglio sarà la prima giornata utile per ufficializzare i nuovi acquisti, con le squadre di Serie A che vogliono rinforzarsi per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. Una di queste è la Roma che quest’anno è arrivata in Europa League, dopo aver raggiunto la finale nella competizione europea.

Pellegrini e compagni non hanno alzato la coppa solo a causa dell’arbitraggio di Anthony Taylor, che è stato ben al di sotto delle aspettative. Il direttore di gara inglese, infatti, non ha assegnato un rigore lampante per fallo di mano ai giallorossi, così come non ha assegnato due cartellini gialli a Lamela e a Rakitic. Due errori da matita rossa che non hanno permesso alla Roma di trionfare anche quest’anno nelle coppe della Uefa.

Per ripartire al meglio, Tiago Pinto ha già in mente le mosse per il prossimo calciomercato per migliorare la rosa della Roma e tornare a competere in palcoscenici migliori. Competere in Champions League era l’obiettivo di questa annata e lo sarà anche nella prossima. Per farlo, il general manager deve andare a colmare le diverse lacune individuate durante le partite di campionato.

Calciomercato Roma, Pinto svela la strategia: “Voglio solo vendere”

Per andare a comprare e inserire nuovi calciatori in rosa, Pinto deve vendere gli esuberi presenti in rosa, così come quei calciatori che hanno più mercato e si sono fatti notare in giallorosso. Tra questi c’era Tammy Abraham, che però si è rotto il crociato nell’ultima giornata con il recupero che è previsto nella prossima stagione.

Come riporta Sky Sport, il general manager ha incontrato Giuseppe Carnevali del Sassuolo. L’uomo mercato dei neroverdi ha parlato a pranzo con il portoghese per parlare di Frattesi, centrocampista che piace da tempo alla Roma. Al termine dell’incontro i due hanno rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti. Carnevali ha affermato come sia ancora presto per vendere il mediano, mentre Pinto ha messo le mani avanti: “Io voglio solo vendere”. Molto probabile, quindi, che nel colloquio sia rientrato Cristian Volpato, giovane prospetto della Roma che piace al Sassuolo, che potrebbe diventare la chiave per prendere Frattesi.