Calciomercato Roma, doppio addio ufficiale e via libera Pinto

Calciomercato Roma, il doppio addio adesso è anche ufficiale: c’è praticamente il via libera per Pinto che adesso deve solo – almeno stando alle indiscrezioni – dare l’ufficialità

L’addio è ufficiale e come vi abbiamo raccontato questa mattina, per quello che ha riguardato Losada, anche questo era nell’aria. Un via libera praticamente per la Roma che sembra aver trovato un accordo con il calciatore in questione. In attesa comunque di quelli che potrebbero essere gli sviluppi dentro i giallorossi, è l’Eintracht Francoforte che ha ufficialmente salutato Ndicka.

“Cinque anni giungono al termine, grazie di tutto Evan”. Questo il post apparso su Twitter poco fa che di fatto strada la spiana al dirigente della Roma per andare a chiudere un’operazione che a quanto viene detto è solamente da annunciare in maniera ufficiale. Un contratto di cinque anni starebbe attendendo il difensore centrale, mancino, che Mourinho ha chiesto da un poco di tempo alla società. In ogni caso questo non preclude niente sulla questione Llorente, che il club cercherà di trattenere cercando ovviamente uno sconto al Leeds rispetto ai 18 milioni di euro che sono stati pattuiti a gennaio quando è partito il prestito.

Calciomercato Roma, saluta anche Aouar

Siamo sicuri su Llorente perché uno che probabilmente verrà ceduto – per sistemare i conti entro il 30 giugno come spiegato spesso da Pinto – è Ibanez, che ha mercato in Premier League ma che di offerte concrete al momento non sembra averne ricevute.

Insomma, adesso si attende davvero l’ultima mossa a parte della Roma e vale a dire l’annuncio ufficiale del difensore. Così come si attende quello di Aouar, che ha ufficialmente anche lui salutato il Lione nelle scorse ore con un post sui social. Le cose quindi si stanno mettendo nella direzione giusta, o almeno così pare, in casa Roma.