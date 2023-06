Calciomercato Roma, Pinto scatenato: il tris è già prenotato

La Roma è pronta a piazzare un altro colpo di mercato in entrata: l’acquisto del centrocampista è stato “prenotato” da Pinto, affare chiuso.

José Mourinho, alla fine, ha deciso di restare sulla panchina della Roma rispettando così il contratto in vigore fino al 2024. L’incontro avuto nello scorso week-end con i Friedkin lo ha tranquillizzato sui piani di sviluppo del club ed ora la società intende accontentarlo, portando nella capitale elementi di qualità ed esperienza internazionale.

Il primo colpo è stato già messo a segno: Houssem Aouar, infatti, ha detto di “sì” alla proposta quinquennale da circa 3 milioni messi sul piatto dal direttore generale Tiago Pinto e breve sbarcherà in città per la firma del contratto. Il secondo, poi, è molto vicino: parliamo di Evan Ndicka, legato all’Eintracht Francoforte fino al 30 giugno. I tedeschi fino all’ultimo hanno provato a convincerlo a restare, senza tuttavia riuscire nell’intento.

Per il francese avevano iniziato a muoversi diverse società straniere tra cui il Barcellona ed il Betis ma Pinto è riuscito a piazzare l’affondo vincente grazie ai contatti quotidiani avuti con l’entourage del classe 1999. Restano da limare soltanto alcuni dettagli: niente, però, che possa compromettere la buona riuscita dell’operazione. E non finisce qua. Perché il manager portoghese è pronto a piazzare addirittura il tris.

Roma, prenotato Tielemans: fumata bianca vicina

Parliamo di Youri Tielemans, “prenotato” dalla Roma come riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Il belga arriverà a parametro zero, dopo la sua decisione di non prolungare con il Leicester. La stagione vissuta dal belga, anche a causa di qualche infortunio, non è stata del tutto positiva (3 gol in Premier League) ma resta comunque un calciatore di prim’ordine.

A confermarlo è il fatto che più di un club, in queste settimane, si era attivato per cercare di ingaggiarlo. È il caso del Newcastle (che nella prossima stagione disputerà la Champions League) e dell’Aston Villa. Pure il Milan aveva effettuato dei sondaggi. Niente da fare. La carriera di Tielemans proseguirà nella città Eterna. Pinto, nel giro di poche settimane, ha già incamerato tre cifre preziosi con cui rendere la Roma ancora più competitiva ad alti livelli. I giallorossi, in ogni caso, non vogliono fermarsi. Ora ad esempio, dopo l’infortunio subito da Tammy Abraham, entrerà nel vivo la caccia al nuovo numero 9 della squadra: il mirino è finito su Mauro Icardi, rilanciatosi dopo l’ottima stagione vissuta al Galatasaray.