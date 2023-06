Icardi alla Roma, nuova alleanza col PSG

La Roma sonda il mercato, al fine di individuare il sostituto di Abraham. Nel mirino è finito una vecchia conoscenza del calcio italiano.

L’infortunio di Tammy Abraham ha cambiato i piani di mercato della Roma, obbligandola a dare la priorità assoluta all’acquisto di un nuovo centravanti, capace di vedere con regolarità la porta avversaria. Diversi i nomi presenti nella lista di Tiago Pinto, intenzionato a chiudere la pratica nel giro di poco tempo.

L’inglese si è fatto male nel corso dell’ultima partita di campionato vinta ai danni dello Spezia, riportando una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. I tempi di recupero si preannunciano decisamente lunghi ed è probabile che l’ex Chelsea torni a disposizione soltanto a marzo 2024. Per ovviare a questo problema il direttore generale giallorosso ha, in primis, rinnovato per due anni il contratto di Andrea Belotti. La conferma dell’ex capitano del Toro, alla luce della sua deludente stagione, non basterà però di certo a rendere la squadra capitolina competitiva ad alti livello.

Ecco perché il prossimo passo consisterà nell’acquisto, a costi sostenibili, di un numero 9 stavolta di caratura internazionale. Il sogno resta Roberto Firmino che, a partire dal primo luglio, potrà firmare a parametro zero con un altro club. La forte concorrenza per il brasiliano (Barcellona, Real e Inter) hanno tuttavia spinto Pinto a valutare una serie di profili alternativi. Uno di questo, ad esempio, risponde al nome di Mauro Icardi, rilanciatosi in grande stile in Turchia.

Roma, passi in avanti per Icardi

L’argentino ha approfittato al meglio dell’esperienza in prestito al Galatasaray, diventando il principale trascinatore della formazione allenata da Okan Buruk verso la conquista del titolo (22 gol e 7 assist in 24 apparizioni in campionato). A breve l’ex Inter tornerà al Paris Saint Germain ma la sua permanenza nella città della Tour Eiffel è destinata a durare poco.

Il PSG, infatti, non intende puntare su di lui e provvederà a venderlo al migliore offerente. Icardi percepisce uno stipendio alto (10 milioni) ma l’affare è comunque possibile: le sinergie in essere con i transalpini nonché l’amicizia tra i Friedkin e Nasser al Khelaifi, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, possono favorire l’operazione. Il colpo converrebbe a tutti: il PSG si libererebbe di un calciatore poco gradito, l’attaccante tornerebbe nell’amata Italia e la Roma avrebbe a disposizione un vero e proprio cecchino dell’area di rigore. Si vedrà. Intanto, Pinto studia il piano Icardi.