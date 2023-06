Calciomercato Roma, jolly d’attacco per Mourinho: arriva gratis

Pinto ha individuato un giocatore che potrebbe fare comodo all’allenatore della Roma in vista del calciomercato estivo

I giorni scorrono, le giornate si allungano e il calciomercato si fa sempre più vicino. Nel marasma della giungla calcistica, individuare le prede migliori non è facile per i vari direttori sportivi e general manager che scrutano il panorama senza farsi notare. Anche Tiago Pinto dai cespugli di Trigoria ha già messo nel mirino diverse occasioni che potrebbero fare al caso della Roma in vista della prossima stagione.

Il general manager deve rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho, ma per farlo non avrà gli stessi fondi delle altre squadre. Anzi, con la Uefa che monitora dall’alto tutti i movimenti dei giallorossi come un avvoltoio pronto a scendere in picchiata al primo passo falso, Pinto deve ponderare ogni suo passo e ogni centesimo speso. Per questo individuare i migliori affari è fondamentale, vista anche la piega che ha preso il calciomercato della Roma in queste settimane.

Uno dei giocatori con più mercato, ovvero Tammy Abraham, è stato operato al ginocchio sinistro a causa della lesione al legamento crociato anteriore. L’inglese dovrà stare fuori almeno fino a febbraio, cosa che lo costringerà a saltare tutta la prima parte di campionato. Visto il suo guaio fisico, una sua partenza non è considerabile e quindi Tiago dovrà rinunciare a una 30 di milioni.

Calciomercato Roma, occhi su Zaha: sa spaziare in attacco

Sostenibilità sarà la parola d’ordine per le strategie del general manager della Roma, che non ha grandi margini di manovra. Come aveva già fatto lo scorso anno, però, i parametri zero saranno fondamentali per condurre la campagna acquisti al meglio delle possibilità.

Uno dei giocatori che interessano di più in scadenza di contratto è Wilfried Zaha, attaccante ivoriano del Crystal Palace. Dopo 9 anni in rossoblù il trentenne ha deciso di lasciare la società di Londra Sud e si è messo sul mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto sta pensando a lui per rinforzare l’attacco romanista. Zaha, però, non è una vera e propria punta centrale, ma in carriera ha svolto l’esterno d’attacco o la seconda punta. In poche occasioni è stato il riferimento centrale.