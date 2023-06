Calciomercato Roma, nostalgia Morata: tra Dybala e la Juventus

L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid è finito nel mirino della Roma in vista della prossima finestra di calciomercato estivo

Mancano pochi giorni alla fine di giugno e con questo anche la fine della stagione di Serie A. Dal primo luglio, infatti, comincia la nuova annata – 2023/2024 – con la Roma e le altre squadre che vogliono rinforzarsi nella finestra di calciomercato. La finestra delle trattative partirà ufficialmente tra poco più di venti giorni e da quel momento, i club potranno ufficializzare i nuovi acquisti.

Tiago Pinto non ha un compito semplice, visto che deve rinforzare la rosa giallorossa, ma con pochi fondi. Per tutto il corso della stagione, Mourinho ha chiesto rinforzi di qualità per migliorare il livello della squadra, ma non ne sono arrivati molti. Anzi, durante il calciomercato invernale sono arrivati solo due calciatori, con uno addirittura prima di gennaio. Si tratta di Ola Solbakken e Diego Llorente, con lo spagnolo preso in prestito dal Leeds.

Oltre ai due, Pinto non ha potuto prendere nessun altro a causa dei pochi fondi a disposizione, con Zaniolo che avrebbe potuto rappresentare un a grande opportunità per il club. L’ex numero 22, invece, ha lasciato Trigoria solo dopo la chiusura del calciomercato in Italia, mettendo in grande difficoltà il general manager.

Calciomercato Roma, non c’è due senza tre: Morata ripensa alla Juve

Anche per la finestra estiva di calciomercato, la situazione non è delle migliori, ma il panorama sembra pieno di affari. Uno di questi è quello che porta ad Alvaro Morata, in scadenza con l’Atletico Madrid nel 2024. L’attaccante spagnolo potrebbe cambiare aria nelle prossime settimane e la Roma lo sta seguendo da vicino.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, sulle sue tracce c’è anche la Juventus, che rappresenta più che una suggestione per l’ex Real Madrid. Il ritorno per la terza volta in bianconero non è da escludere per Alvaro, che sarebbe disposto a tagliarsi anche lo stipendio pur di giocare con i torinesi. Un attacco di nostalgia che potrebbe mettere alle strette le altre concorrenti, anche se un suo grande amico ha fatto un regalo ai suoi figli. Si tratta di Paulo Dybala, che ha regalato dei kit della Roma ai tre piccoli di casa Morata, che li ha immortalati sul suo profilo Instagram ufficiale.