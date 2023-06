Rinnovo Mourinho: la data del nuovo contratto

Il futuro di Mourinho nei mesi scorsi è stato molto incerto con diverse squadre interessate a prendere l’allenatore della Roma

Finalmente la telenovela sembra essere arrivata alle puntate finali, con la storia che ormai sembra essersi risolta. Nei mesi scorsi il futuro di José Mourinho era in bilico, con diversi club che hanno cercato di prendere l’allenatore portoghese e portarlo sulle loro panchine. I primi a muovere passi concreti sono stati il Brasile e il Portogallo, che hanno cercato a lungo il tecnico di Setubal.

L’obiettivo delle due federazioni era quello di prendere José dopo l’eliminazione dal Mondiale in Qatar per mano della Croazia e del Marocco. Mourinho, però è stato stoico e ha rifiutato le due proposte, negando anche la possibilità di un doppio incarico per rimanere concentrato solo sulla Roma. Dopo di che, ci ha pensato il Chelsea a mettere in seria difficoltà il portoghese, con i londinesi che non hanno vissuto la loro miglior stagione in Premier League.

Respinti anche i Blues, sono arrivate due offerte irrinunciabili. La prima era dell’Arabia, che ha proposto un biennale da 120 milioni e la possibilità di scegliere tra tre squadre da allenare. La seconda, invece, è quella del Paris Saint-Germain, che ha deciso di separare le strade dal Paris Saint-Germain.

Futuro Mourinho, i Friedkin si sono convinti: firma fino al 2026

In mezzo a tutte queste voci, c’era solo il silenzio dei Friedkin e i messaggi di Mourinho verso la società a cui ha chiesto spesso un incontro. Dopo diverse settimane di temperature sotto lo zero e poi riscaldate, con continui cambi di umore, sembra che la questione si sia risolta.

Come riporta Tuttosport, infatti, Dan e Ryan hanno deciso di continuare con il tecnico che ha portato la prima Conference League nella Capitale. Per farlo, però, non si sono fermati a un semplice rinnovo. Questo sarà fino al 2026, con Mourinho che è destinato a restare alla Roma per altri tre anni. Ampia continuità all’ex Real Madrid, che ha chiesto alcune rassicurazioni sul calciomercato. In arrivo ci sono due parametri zero, Aouar e Ndicka con Tielemans entrato prepotentemente nelle mi0re di Pinto. Ieri, poi, il general manager ha incontrato Carnevali per discutere di alcuni affari col Sassuolo.