Tentazione Icardi, c’è l’annuncio ufficiale: contatti per la firma

La Roma si è messa alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l’infortunio di Abraham. Un club prova lo sgambetto ai giallorossi: lo scenario.

Il grave infortunio rimediato da Tammy Abraham (fuori 9 mesi) ha stravolto i piani di mercato della Roma. Il club, nei giorni scorsi, ha provveduto a rinnovare per altri due anni il contratto di Andrea Belotti mentre nelle prossime settimane proverà ad acquistare un numero 9 di caratura internazionale.

Diversi i nomi cerchiati in rosso nell’agenda del direttore generale Tiago Pinto, chiamato sì a potenziare la squadra ma anche a rispettare i paletti della Uefa. Nel mirino sono quindi finiti elementi in scadenza di contratto o che, in ogni caso, non comporteranno un particolare esborso economico. Della lista dei desiderata fa parte Roberto Firmino il quale, dopo aver aver lasciato il Liverpool, non ha ancora deciso dove proseguire la propria carriera.

I contatti con il Real Madrid, ad esempio, non hanno portato ad aperture concrete. Stesso discorso per l’autocandidatura inoltrata al Barcellona che, pur stimandolo molto, non reputa il suo acquisto una priorità. I giallorosso sono alla finestra ma, al tempo stesso, stanno battendo delle strade alternative. Uno delle piste attualmente battute conduce a M’Bala Nzola, gradito a José Mourinho ed intenzionato a lasciare lo Spezia il prima possibile.

Roma, il Galatasaray non molla per Icardi

Possibile, inoltre, l’arrivo di Mauro Icardi rilanciatosi in grande stile grazie all’esperienza vissuta in Turchia. L’argentino, in prestito secco dal PSG, ha messo a segno 22 gol e 7 assist in 24 partite trascinando il Galatasaray alla vittoria del campionato. Ora l’ex Inter tornerà al Paris Saint Germain, che lo venderà al miglior offerente.

Per lui si sono fatte avanti numerose società ma il Galatasaray, come spiegato dal presidente Dursun Özbek nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Sabah’, è ottimista in merito alla possibilità di prenderlo a titolo definitivo. “Non sarà un’operazione facile perché c’è l’interesse dei club sauditi ed europei, ma ci sono altri fattori come la posizione di Icardi. Stiamo cercando di offrire condizioni migliori, siamo in costante contatto con il giocatore e con il PSG. Cerchiamo sponsor: Icardi vuole restare”. Anche la Roma, dal canto suo, può ambire all’acquisto di Icardi alla luce della profonda amicizia che lega i Friedkin al presidente Nasser Al Khelaifi. Tutto può accadere. La Roma intensificherà presto il casting per il nuovo numero 9.