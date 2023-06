Calciomercato Roma, accordo raggiunto con la Juve: sgambetto Pinto

Il general manager della Roma sta preparando lo sgambetto ai bianconeri, che hanno messo gli occhi su un obiettivo di calciomercato

Il calciomercato estivo non è ancora cominciato che già sono partiti i primi sgambetti. A farlo è stata la Juventus ai danni della Roma, che sta cercando di preparare al meglio la finestra estiva per competere per gli obiettivi prefissati. Tiago Pinto ha l’arduo compito di migliorare la rosa di Mourinho, ma per farlo deve stare attento ai conti, con la tagliola della Uefa pronta a scattare e punire il club.

Per farlo, quindi, il general manager deve stare attento alle cessioni, con 30 milioni che vanno trovati entro il 30 giugno. Solo ventuno giorni per rientrare nei parametri che l’organo calcistico richiede e già questo segna una corsa alla cessione per il dirigente romanista. Oltre a questo, però, muoversi agilmente dal primo luglio in poi è fondamentale per dare a Mourinho i rinforzi che chiede per raggiungere la Champions League.

I reparti da migliorare sono praticamente tutti, con l’attacco che rappresenta un vero e proprio rebus. L’infortunio di Tammy Abraham, infatti, ha fatto saltare tutti i piani, visto che il numero 9 era uno dei pezzi pregiati della vetrina giallorossa. Ora per fare cassa, Pinto dovrà puntare su altri calciatori.

Calciomercato Roma, Frattesi ha detto sì alla Juventus

Dalle cessioni passiamo agli acquisti, dove i nomi sono diversi. Per l’attacco quello più caldo è quello di Alvaro Morata, molto amico di Dybala, mentre per la difesa si parla di Evan Ndicka per cui sono state fissate le visite mediche. A centrocampo, invece, si resta su Davide Frattesi per cui c’è tanta concorrenza.

La Roma lo segue da tempo, così come la Juventus che ha fatto passi in avanti. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, i bianconeri hanno raggiunto l’accordo con il giocatore, che ha detto sì ai termini contrattuali proposti dai piemontesi. Da convincere, però, c’è ancora il Sassuolo che tiene il prezzo del cartellino molto alto. Questo perché sulle tracce del centrocampista di Fidene c’è l’Inter, così come alcuni club di Premier League.