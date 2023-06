Calciomercato Roma, firma imminente e nuovo prezzo

La Roma, dopo aver chiuso per Ndicka, accelera per il nuovo attaccante: uno degli obiettivi, però, è vicino al rinnovo del contratto.

La Roma, in queste ore, sta definendo l’arrivo a parametro zero di Evan Ndicka. Il difensore in uscita dall’Eintracht Francoforte effettuerà le visite mediche nella capitale il 15 giugno: per il club si tratta del secondo colpo low-cost, dopo Houssem Aouar. Ma il direttore generale Tiago Pinto non intende affatto fermarsi qui.

Ora, infatti, si intensificherà la caccia al nuovo centravanti da mettere a disposizione di José Mourinho. Diversi i possibili sostituti di Tammy Abraham, destinato a rientrare in gruppo soltanto nel 2024 a causa del grave infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato. Il sogno resta Roberto Firmino che non ha ancora deciso dove proseguire la propria carriera. Le avances del Marsiglia, che ha tentato il blitz nelle scorse settimane, sono state respinte ed ora, oltre ai giallorossi, restano in corsa soprattutto il Real Madrid e l’Inter.

Le Merengues, però, vorrebbe dare la precedenza all’acquisto di un top player più giovane rispetto al brasiliano classe 1990 mentre i nerazzurri approfondiranno i contatti con il suo entourage soltanto in caso di mancata conferma di Romelu Lukaku. Le incognite, stando così le cose, sono numerose al punto da spingere il manager portoghese a sondare una serie di piste alternative. I riflettori, in particolare, sono stat puntati su Alvaro Morata.

Roma, si complica la pista Morata

Lo spagnolo, nonostante la folta concorrenza nel ruolo, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio all’Atletico Madrid mettendo a referto 15 gol e 3 assist in 45 apparizioni complessive. Il suo futuro è un vero e proprio rebus.

Sì, perché fino a qualche giorno fa sembrava che la punta fosse finita fuori dal progetto tecnico 2023/24 dei Colchoneros. Ora, invece, la sua permanenza nella capitale non è più così improbabile. Il club, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, ha intenzione di avviare a breve le trattative relative al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’idea al vaglio, in particolare, è quella di farlo restare fino al 2026. Una brutta notizia per la Roma visto che il valore di mercato di Morata, in questo modo, è destinato ad arrivare fino a 24 milioni: una cifra, questa, non alla portata di Pinto. Il dirigente dovrà quindi ragionare ancora e valutare profili differenti. Uno di questi è M’Bala Nzola mentre rimane viva la speranza di arruolare Wilfried Zaha.