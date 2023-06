Calciomercato Roma, niente asta e firma: visite mediche in settimana

Pinto ha raggiunto uno stadio avanzato della trattativa per un obiettivo di calciomercato che piace molto alla Roma e a Mourinho

Tiago Pinto è sicuro di aver fatto tutto il possibile per portare a Trigoria un o degli obiettivi di calciomercato della Roma, che piace molto a José Mourinho. In vista della prossima stagione, l’allenatore portoghese vorrebbe rinforzare diversi reparti della rosa, a partite dall’attacco. Le linee offensive, infatti, hanno diversi problemi da risolvere su cui non si può neanche chiudere un occhio.

In primis, il dosso più grande è rappresentato dall’infortunio di Tammy Abraham, che nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia ha subito la rottura del legamento crociato. Una tegola non da poco perché l’inglese tornerà a pieno regime solamente a febbraio o marzo del prossimo anno. Uno stop molto importante, che arriva al termine di una stagione molto sfortunata per l’ex Chelsea. Oltre a questo, poi, va aggiunto che Belotti ha segnato 0 gol in Serie A.

Dati molto bassi che spingono Pinto a dover prendere un attaccante di livello il prima possibile, per assecondare le ambizioni e gli obiettivi di Mourinho. L’infortunio di Abraham ha messo i bastoni alle ruote anche al calciomercato. Il numero 9 sarebbe stato uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa e sarebbe stato sacrificato per fare cassa, ma per ora tutti i piani sono saltati.

Calciomercato Roma, Pinto ha fissato le visite mediche

Per questo motivo, chi lascerà la Roma potrebbe essere con molte probabilità Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, anche se mostra qualche lacuna, ha molto mercato e potrebbe portare nelle casse societarie i soldi di cui il bilancio ha bisogno. Per sostituire l’ex Atalanta e comunque rinforzare il reparto a prescindere da tutto. Pinto ha individuato un profilo molto interessante.

Si tratta di Evan Ndicka, difensore francese dell’Eintracht Frankfurt, da cui si libera a zero il 30 giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma è in fase avanzata con il giocatore e ha fissato le visite mediche per il 15 giugno. Pinto è sicuro di poter prendere il centrale nonostante l’assalto del Milan. Sarebbe sorpreso se l’accordo raggiunto con il giocatore e con il suo numeroso entourage, saltasse, soprattutto perché Tiago non ha nessuna intenzione di partecipare a un’asta al rialzo.