Calciomercato Roma, la prima offerta di Pinto è di 12 milioni

Calciomercato Roma, ieri notte le indiscrezioni e oggi arrivano le cifre: la prima offerta di Pinto sarebbe di 12 milioni di euro

Le indiscrezioni sul possibile rinforzo in porta della Roma sono uscite ieri sera. In caso di un addio a Svilar, la società giallorossa avrebbe già pronta l’alternativa che si chiama Uğurcan Çakır portiere del Trabzonspor classe 1996, che è entrato nei radar di Pinto.

Ma ovviamente tutto dipende da come il club gestirà la situazione del portiere che è partito alle spalle di Rui Patricio in questa stagione, che ha convinto decisamente poco, in generale, anche se nelle ultime uscite in campionato, quando Mourinho ha deciso di mandarlo in campo per far rifiatare il connazionale, le cose non sono andate poi così male. Se partisse in prestito come detto l’alternativa sarebbe pronta.

Calciomercato Roma, le cifre per il portiere

E se ieri sera sono uscite le prime indiscrezioni, oggi si parla anche delle cifre che arrivano direttamente dalla Turchia. Sì, la Roma, sarebbe pronta a sborsare 12milioni di euro per il cartellino del portiere che è anche nel giro della nazionale turca e così sarebbe pure avanti al Galatasaray, che lo ha messo nel mirino, e che fino al momento spiegano ancora da quelle parti si sarebbe spinto fino a 4 milioni di euro più l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Insomma, in poche parole, la Roma fa sul serio per questo possibile innesto tra i pali. E in questo caso appare evidente come ormai sia andata a farsi benedire la pista che portava a Vicario: il portiere dell’Empoli è al centro delle attenzioni dell’Inter visto che Onana potrebbe regalare una importante plusvalenza a Beppe Marotta. Vedremo ovviamente quello che succederà nel corso delle prossime settimane. Ma i giallorossi gli obiettivi sembrano averceli bene in testa.