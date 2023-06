Scippo a zero col fattore Champions: firma un triennale

Calciomercato, c’è il sorpasso a costo zero che manda al tappeto anche Tiago Pinto in casa Roma. Il calciatore ha firmato un triennale: decisivo il fattore Champions

Sono settimane nevralgiche in giro per l’Europa in attesa dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. Tiago Pinto sta cercando di bruciare la concorrenza per quel che riguarda i colpi a costo zero. Sono già due i calciatori messi nel mirino del manager portoghese, pronti a sbarcare a Trigoria dopo la scadenza dei rispettivi contratti. Un altro obiettivo a parametro zero accostato alla lista dei desideri dell’ex Benfica invece sta per firmare in Spagna.

Tiago Pinto ha virtualmente già chiuso due colpi a parametro zero. Il responsabile del calciomercato della Roma anche in questa sessione estiva deve fare i conti con i paletti economici imposti dalla UEFA, e nelle scorse ore sono emersi importanti aggiornamenti sul fronte Evan Ndicka. Il difensore francese, che lascia a zero l’Eintracht Francoforte, avrebbe fissate le visite mediche con la Roma nelle prossime settimane. Si tratterebbe del secondo colpo ‘gratis’ messo a segno da Pinto per la Roma del futuro, dopo l’imminente ingaggi di Houssem Aouar.

Calciomercato Roma, sfuma Traore per la corsia: firma a zero col Real Sociedad

Un altro dei tanti calciatori in scadenza accostati alla lista degli acquisti di Pinto invece è pronto a firmare in Liga. Parliamo di Hamari Traorè, terzino destro in uscita a zero dal Rennes. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia è tutto fatto per il suo passaggio nel campionato spagnolo.

Secondo quanto evidenziato dal sito Footmercato.net, il calciatore maliano è pronto a firmare un contratto triennale con il Real Sociedad. Gli spagnoli avrebbero bruciato la concorrenza di tanti club europei, facendo leva anche sulla qualificazione in Champions League. Il club andaluso è infatti arrivato quarto in Liga, piazzamento che ha consentito alla squadra di Imanol Alguacil di partecipare alla massima competizione europea. Uno dei regali Champions per il tecnico degli andalusi è proprio il laterale maliano, pronto a sbarcare in Liga dopo sei stagioni con la maglia del Rennes.