Addio Roma, blitz a Londra per Mourinho

Le voci di calciomercato non si placano intorno al futuro di José Mourinho. Le ultime notizie fanno tremare i tifosi della Roma: c’è l’incontro a Londra per strappargli il sì

Venti di addio tornano a soffiare sul futuro di José Mourinho in casa Roma. Tra pochi giorni ci sarà l’incontro a Londra per strappare il sì dello Special One. Ecco lo scenario che fa tremare i tifosi giallorossi, in campo scende direttamente il presidente del club che vuole incontrare il tecnico portoghese. Riflettori accesi sulla capitale inglese, dove il tecnico della Roma è tornato per le vacanze dopo la fine della seconda stagione sulla panchina giallorossa.

José Mourinho ha esplicitamente fatto capire, prima alla squadra poi ai tifosi, di voler continuare la sua esperienza sulla panchina della Roma. Lo Special One, al termine dell’ultima gara stagionale dei giallorossi, ha fatto il giro del campo allo stadio Olimpico. Dopo la vittoria contro lo Spezia il tecnico ha raccolto l’abbraccio del pubblico casalingo e lanciato un chiaro messaggio circa il proprio futuro. Mourinho è stato trasparente con i tifosi, come prima con la squadra, mimando e ripetendo a più battute: “Io resto qui“. Segnali inequivocabili che allontanano il divorzio con la Roma ad un anno dalla scadenza del contratto, ma dall’Arabia Saudita arrivano nuove indiscrezioni in senso opposto.

Dall’Arabia Saudita, l’Al-Ahli non molla Mourinho: incontro a Londra con il presidente

Fonti arabe riferiscono di un imminente incontro tra José Mourinho ed il presidente dell’Al-Ahli, Walid Moaz. Il proprietario del club arabo avrebbe intenzione di strappare il sì dello Special One, gelando i tifosi della Roma che si sono stretti intorno al proprio condottiero nelle ultime due stagioni.

A riportare la notizia è un tweet del sito arabo Okaz Sports, che sottolinea come nei prossimi giorni ci sarà l’incontro nella capitale inglese. Il club saudita, col presidente in campo in prima persona, vuole convincere José Mourinho a sposare il progetto dell’Al-Ahly. La speranza dei tifosi della Roma è che lo Special One rifiuti, per l’ennesima volta, le avance ed i milioni sauditi per continuare a guidare la squadra giallorossa.