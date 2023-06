Calciomercato Roma, è in serie A l’erede di Abraham: 25 milioni

Calciomercato Roma, potrebbe essere in Serie A l’erede di Abraham: Pinto ha in mente il colpo da 25milioni di euro

In casa Roma è il momento di capire come muoversi nelle prossime settimane. Dopo ovviamente aver riuscito a piazzare quelle cessioni che entro il 30 giugno servono a Pinto per cercare di rispettare i patti per il Fair Play Finanziario. Sì, se per adesso solamente i colpi a parametro zero sono quelli pronti ad essere fatti, dopo quella data ci saranno gli investimenti che, ovviamente, andranno dritti verso l’attaccante.

Un attaccante che dovrà andare a sostituire l’infortunato Abraham, che purtroppo ha chiuso il suo anno solare e che il campo lo rivedrà nel 2024. In questi giorni i nomi usciti sono tanti: da Icardi ad esempio, passando per Morata, e continuando con Nzola dello Spezia. Sarebbe pure stato offerto Pinamonti alla Roma, che adesso però secondo il Corriere dello Sport ne ha messo un altro nel mirino.

Calciomercato Roma, gli occhi su Dia

Parliamo di Dia, attaccante della Salernitana che ha chiuso la propria stagione con 16 gol in campionato. Mai nessuno della squadra campana si era spinto così in alto nella storia. I granata lo riscatteranno dal Villarreal per 12 milioni di euro e nell’accordo con gli agenti del ragazzi c’è una clausola di 25 milioni di euro da sfruttare entro la prima metà nel prossimo mese di luglio. Quindi con i tempi ci saremmo.

C’è però un pensiero che spinge Pinto a temporeggiare un poco, il fatto che Dia il prossimo inverno andrà a giocare la Coppa d’Africa così come lo faranno Aouar – colpo già chiuso – e NDicka (affare in dirittura d’arrivo), quindi potrebbero esserci dei problemi per lo Special One proprio con l’inizio del nuovo anno. Ed è per questo che al momento la pista Dia forse non è quella più calda dalle parti di Trigoria. Ma l’interesse c’è, ed è normale anche aggiungeremmo per un giocatore che ha fatto vedere davvero di essere pronto al salto di categoria.