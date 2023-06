Calciomercato Roma, Mourinho non basta: crolla la quota

La Roma ha messo nel mirino un centrocampista a parametro zero. La concorrenza di un club complica però i piani del direttore generale Pinto.

Sono giornate frenetiche in casa Roma. Il club, infatti, ha iniziato a lavorare al fine di allestire una squadra maggiormente competitiva ad alti livelli e soddisfare le richieste di José Mourinho. Il primo colpo, ovvero Houssem Aouar, è stato già piazzato ma Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di fermarsi.

La trattativa relativa ad Evan Ndicka è in chiusura: il difensore in uscita dall’Eintracht Francoforte ha detto di “sì” al quinquennale da 3 milioni più uno di bonus messo sul piatto dal direttore generale giallorosso ed il 15 giugno sbarcherà nella capitale per svolgere le visite mediche di rito. Il manager, al tempo stesso, è molto attivo anche sul fronte Youri Tielemans con l’intento di chiudere presto la pratica in maniera positiva. Il recente inserimento dell’Aston Villa, però, ha complicato i piani del manager portoghese.

Il centrocampista, in procinto di lasciare a parametro zero il Leicester, vorrebbe rimanere in Premier League e i ‘Villains’ (qualificatisi alla prossima edizione della Conference League) in tal senso rappresentano una meta più che gradita dal belga. Pinto, dal canto suo, non intende arrendersi e a stretto giro di posta proverà ad intensificare le interlocuzioni con il suo agente. Come detto, però, a fare la differenza alla fine potrebbe essere proprio la volontà di Tielemans di restare in Inghilterra ed esibirsi in un campionato che conosce bene.

Roma, si allontana Tielemans: c’è l’Aston Villa in pole

Questo scenario, in particolare, è ritenuto il più credibile dagli esperti di ‘Bet365’ secondo cui il trasferimento del calciatore a Birmingham è quotato 1.72. Più staccate la Roma (7), il Newcastle (7), l’Arsenal (15), il Tottenham (23), il Liverpool (26), il Brighton (26), il Borussia Dortmund (26) ed il Burnley (41).

Escluso a sorpresa il Galatasaray, che nelle scorse ore si era detto disponibile ad offrire a Tielemans un quadriennale da 4 milioni netti all’anno. Salvo sorprese, la carriera del classe 1997 non proseguirà in Turchia. Per il resto, si vedrà. La Roma è in corsa, pronta a piazzare il terzo colpo in entrata nel giro di pochi giorni. José Mourinho incrocia le dita, in attesa di aggiornamenti sulla trattativa. Dipenderà tutto dalla proposta che Pinto inoltrerà all’entourage di Tielemans.