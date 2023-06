Calciomercato Roma, plusvalenza e Frattesi: intreccio con la Premier League

La Roma entro la fine del mese dovrà effettuare varie cessioni per far quadrare i conti. In lista di sbarco c’è anche un giovane talento.

La Roma, entro fine mese, dovrà iscrivere a bilancio plusvalenze per un totale di 30 milioni per evitare possibili sanzioni da parte della Uefa, nell’ambito del settlement agreement. Il club sperava di fare cassa soprattutto con Tammy Abraham ma il grave infortunio rimediato dall’inglese ha stravolto i piani del direttore generale Tiago Pinto.

Il manager, a questo punto, sarà costretto a vendere altri componenti della rosa: uno dei principali indiziati è Roger Ibanez, nel mirino dell’Atletico Madrid e del Tottenham. La cessione del difensore, valutato intorno ai 25 milioni, non basterà però a far quadrare i conti. Ecco perché la lista dei possibili partenti comprende anche Leonardo Spinazzola, autore di una stagione in chiaroscuro come testimoniato dai numeri: per lui appena un gol e 4 assist in 26 apparizioni in campionato.

L’esterno originario di Foligno è legato ai capitolini fino al 2024 ma la trattativa relativa al rinnovo, di fatto, non è mai scattata. L’entourage del classe 1993, a breve, proverà a riattivare i contatti con Pinto ma, al momento, le possibilità che vada in scena il divorzio sono molto alte. E non finisce qua, perché a rischiare la cessione sono pure tre giovani prodotti della Primavera giallorossa. Parliamo di Edoardo Bove, Nicola Zalewski e Cristiano Volpato. Talenti in rampa di lancio che, in caso di cessione, consentirebbero alla Roma di incamerare risorse preziose.

Roma, il Bologna su Bove

Il primo, stando a quanto riportato oggi da ‘Il Resto del Carlino’, piace molto al Bologna che lo considera un ottimo sostituto di Nico Dominguez. L’argentino ha il contratto in scadenza tra un anno e fin qui ha rifiutato la proposta ricevuta dalla propria dirigenza (1.5 milioni a fronte dei 750 mila euro attualmente percepiti). I contatti proseguiranno ma, in assenza di passi in avanti, i felsinei lo venderanno al miglior offerente: possibile, in tal senso, lo sbarco del mediano in Premier League.

Il classe 2002, al tempo stesso, intriga anche il Sassuolo che sta valutando l’idea di chiedere alla Roma di inserirlo nell’ambito dell’operazione Frattesi. Zalewski, invece, è ancora in attesa di segnale da parte di Pinto per estendere il contratto in scadenza nel 2024 mentre Volpato è sceso nelle gerarchie di Mourinho. Il mister lusitano lo ha utilizzato con il contagocce nelle ultime 13 partite di campionato, mandandolo in campo appena 2 volte per un totale di 34 minuti. Per lui a gennaio si erano fatti avanti il Lecce ed il Sassuolo: probabile che il pressing dei pugliesi e dei neroverdi riparta a breve.