Calciomercato Roma, l’Europa chiama: il no al rinnovo rilancia Pinto

La Roma ha messo nel mirino un centrocampista della Serie A, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto.

La Roma sonda il mercato, alla ricerca dei rinforzi più adeguati al progetto tecnico di José Mourinho. Il tecnico, di recente, ha fatto sapere di aver bisogno di nuovi innesti per rendere la propria squadra più competitiva ad alti livelli. Il direttore generale Tiago Pinto proverà quindi ad accontentarlo, stando però bene attento a far quadrare i conti.

L’obiettivo del manager è quello di potenziare tutti i reparti, ed in special modo il centrocampo. Mady Camara, scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore che ha preferito non impiegarlo in 8 delle ultime 9 gare di campionato, tornerà all’Olympiakos. Georginio Wijnaldum, dal canto suo, vorrebbe restare ma Pinto ritiene eccessivi gli 8 milioni necessari per il riscatto dal Paris Saint Germain. La permanenza dell’olandese non è da escludere, ma servirà un nuovo confronto con i transalpini. Serviranno quindi almeno due colpi per tranquillizzare Mou.

Il taccuino del dirigente contiene diversi nomi, tra cui quello di Davide Frattesi. Il classe 1999, salvo sorprese, a giugno dirà addio al Sassuolo ma per portarlo nella capitale serviranno almeno 30 milioni. Una cifra, questa, che Pinto proverà ad abbassare inserendo nell’operazione il cartellino di qualche giovane talento. Riflettori puntati anche su Nicolas Dominguez, diventato una delle colonne portanti del Bologna di Thiago Pinto.

Roma, si riapre la pista Dominguez

L’argentino è legato ai felsinei fino al 2024 ed in questi giorni ha avuto diversi confronti con la propria dirigenza. Di recente le parti erano riuscite a trovare un accordo in merito all’adeguamento dell’ingaggio (da 800 mila euro a circa 1.6) ma la fumata bianca rimane, a sorpresa, ancora distante.

Dominguez, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, vorrebbe infatti disputare una competizione europea ed ha messo così in stand-by la trattativa, spostando ogni discorso relativo al prolungamento al termine della stagione. A Bologna si trova bene ed in caso di qualificazione alla prossima edizione della Conference League, allora dirà subito di sì all’offerta ricevuta. In caso contrario, farà le valigie anche per ottenere una maggiore visibilità in ottica Nazionale (l’ultima convocazione risale ad oltre due anni fa). Dipenderà tutto dai rossoblù. L’ottavo posto è notevole ma, al momento, non sufficiente a concretizzare il sogno di Dominguez.