Incontro dopo l’annuncio ufficiale: doppio scippo giallorosso

Calciomercato Roma, incontro a Istanbul per il doppio scippo giallorosso. Ecco cosa è successo.

Giornate intense e di grandi evoluzioni e aggiornamenti quelle attese prossimamente in casa Roma, al termine di una settimana post campionato che si è rivelata fin qui già non poco ricca di di eventi e attenzioni da parte degli addetti ai lavori, distintisi per l’aver attenzionato in poco tempo tanti scenari da approfondire e concretizzare già nel corso dei prossimi giorni.

Il mese di giugno, come noto, sarà decisivo ai fini dell’ormai nota questione del settlement agreement, affrontata da Tiago Pinto, però, con la capacità di non togliere tempo alle plurime questioni relative ai rinforzi da consegnare a Mourinho nelle prossime settimane.

Su tale fronte, abbiamo assistito ai diversi incontri da parte del gm, comprendenti quelli con Carnevali per valutazioni legate ad un Frattesi che potrebbe rappresentare ancora un uomo caldo di mercato, alla luce di una necessità di rinforzo che sta riguardando da tempo anche la regione mediana di campo. Sfumato Tielemans e in attesa dell’ufficialità di Aouar, importanti novità potrebbero riguardare anche la zona offensiva.

Calciomercato Roma, doppio scippo giallorosso: incontro per Icardi

Tanti gli elementi monitorati per provare a rimpinguare un attacco reduce da un’annata singolare e difficile in termini numerici, come restituito dall’involuzione di Abraham e dalla voce “zero” in corrispondenza del “numero di reti segnate in campionato” per il Gallo Belotti. Un aspetto importante e certamente destinato a finire al centro delle tante valutazioni discusse ai piani alti di Trigoria in questa fase.

Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti relativi a Mauro Icardi, annoverato nella lista di giocatori seguiti da Tiago Pinto in questa fase e sul quale si stanno registrando plurimi interessamenti non solo a livello europeo dopo l’esperienza giallorossa al Galatsaray. Sul suo futuro Sports Zone ha in queste ore riferito di un meeting che potrebbe avere un peso di grande importanza. Nella giornata odierna, in una Istanbul adibita a sede della fascinosa finale di Champions League, il presidente del PSG, El-Khelaifi ha incontrato alcuni rappresentanti dell’ Al-Taawoun FC.

Il numero uno del PSG sarebbe riuscito a trovare un accordo iniziale per il trasferimento in estate, in attesa di evoluzioni relative all’accordo con lo stesso attaccante: l’argentino immaginava di restare in Turchia ma ci sono comunque i presupposti per andare incontro ad un sì che depennerebbe un importante nome dalla lista di Tiago Pinto, ‘avvisato’ già nelle scorse ore dall’annuncio ufficiale del presidente del Galatasaray.