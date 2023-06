Gli arabi scippano il bomber: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, gli arabi bruciano tutti nella corsa al bomber. L’annuncio ufficiale parla chiaro: il futuro sembra tracciato verso rotte saudite

L’Arabia Saudita sembra pronta a sconvolgere gli equilibri del calcio europeo nelle prossime settimane. Nelle scorse ore sono uscite nuove indiscrezioni dell’incontro tra José Mourinho ed il presidente dell’Al Ahli. I milioni sauditi fanno tremare i tifosi della Roma, che attendono aggiornamenti sul meeting tra gli arabi e lo Special One in programma a Londra questo mercoledì. E sempre dal campionato arabo può arrivare lo scippo lampo nella corsa al bomber, che manda al tappeto anche Tiago Pinto.

Il vento d’Arabia scuote la Roma, non soltanto per quel che riguarda il futuro di José Mourinho. Nonostante lo Special One abbia spento in prima persona le voci su un possibile divorzio dai giallorossi, gli arabi non mollano. Mercoledì a Londra il proprietario dell’Al Ahli incontrerà lo Special One, l’obiettivo è ancora una volta quello di strappare il sì del tecnico portoghese. Lo scenario fa tremare i tifosi della Roma, che a fine stagione hanno fatto quadrato intorno alla figura da condottiero di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Ma le sirene arabe sono pronte a sconvolgere anche gli equilibri nella corsa estiva al bomber.

Futuro Icardi, annuncio ufficiale Galatasaray: sirene dall’ Arabia Saudita

Fari puntati sul futuro di Mauro Icardi. L’attaccante è reduce da una strepitosa stagione con la maglia del Galatasaray, ma ancora di proprietà dei francesi del PSG. Il suo nome è tornato d’attualità nella lista dei desideri di Tiago Pinto, deciso a regalare un nuovo bomber a José Mourinho.

Sul destino dell’ex Inter è uscito allo scoperto il vicepresidente del club giallorosso turco. Ecco le parole di Erden Timur, che gioca a carte scoperte, annunciando ufficialmente il futuro di Icardi: “Vogliamo tutti che Icardi resti. Non sarà facile. Ci sono squadre importanti che non hanno una prima punta, e c’è anche la realtà dell’Arabia Saudita.” La potenza economica del calcio arabo potrebbe dunque anticipare le pretendenti ad Icardi, compresa la Roma di Pinto e Mourinho.