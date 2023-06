Roma, salta il rinnovo di Mourinho: incontro con l’Al Ahli

Nuovo colpo di scena sul futuro di José Mourinho e la Roma. La trattativa per il rinnovo del tecnico rischia di saltare all’improvviso. Nel frattempo c’è l’incontro con l’Al Ahli

Non si placano le voci sul futuro di José Mourinho in casa Roma. Nei giorni scorsi le ultime indiscrezioni parlavano di un futuro incontro tra la proprietà Friedkin ed il tecnico portoghese per mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale. Ora ci sarebbe l’ennesimo ribaltone all’orizzonte, la trattativa per il prolungamento di contratto sembra arenata. E tra pochi giorni il tecnico giallorosso incontrerà il club arabo dell’Al Ahli.

Gli arabi non sembrano avere intenzione di mollare la prese per strappare il sì di José Mourinho. Nelle scorse ore dal paese saudita è stato rilanciato l’incontro imminente tra il presidente dell’Al Ahli ed il tecnico della Roma. Ora emergono ulteriori dettagli intorno al summit che vedrà protagonista José Mourinho in quel di Londra. Tra pochi giorni nella capitale inglese lo Special One riceverà il proprietario del club arabo, la speranza dei tifosi giallorossi è che la visita sia di cortesia e che lo stesso tecnico declini nuovamente le avance del campionato saudita. Nel frattempo, mentre gli ultimi rumors di calciomercato parlavano di un possibile rinnovo contrattuale tra la Roma e Mourinho, ci sarebbe stata una frenata da parte dello stesso Special One.

Mourinho-Roma, frenata sul rinnovo: lo Special One incontra l’Al Ahli a Londra

Il presidente dell’Al Ahli, Walid Moaz, incontrerà José Mourinho a Londra mercoledì. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Augusto Ciardi, il meeting accettato dal tecnico portoghese sarà un incontro di pura cortesia. Mourinho non avrebbe dunque cambiato idea e sarebbe deciso a rispettare il contratto con la Roma.

L’accordo tra la squadra giallorossa e lo Special One scadrà nel giugno del 2024, garantendo un altro anno a guida José Mourinho al popolo romanista. Ma, secondo quanto aggiunto dal giornalista, si sarebbe raffreddata all’improvviso la pista per il rinnovo contrattuale dello Special One. Ciardi evidenzia come lo stesso Mourinho non abbia la priorità di avviare la trattativa con i Friedkin per l’estensione del contratto.