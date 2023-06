Rinnovo Mourinho, c’è la data della firma

Rinnovo Mourinho, ecco la data che potrebbe cambiare il futuro dell’allenatore della Roma. Smentite le voci di addio, ora c’è l’appuntamento con i Friedkin per la firma

Dalle sirene d’addio all’ipotesi di estensione contrattuale, il futuro di José Mourinho alla Roma è cambiato repentinamente. Le ultime due uscite della squadra giallorossa sono state caratterizzate da chiari segnali lanciati dallo Special One in vista della prossima stagione. L’ultima gara interna della Roma, che ha visto la vittoria ai danni dello Spezia, si è chiusa con l’abbraccio del pubblico al tecnico portoghese. Mourinho ha risposto all’affetto dello stadio Olimpico con un chiaro: “Io resto qui”

Dal possibile divorzio al rinnovo di contratto tra Mourinho e la Roma. Il tecnico portoghese è in scadenza nel giugno del 2024, e la prossima stagione potrebbe essere l’ultima sulla panchina giallorossa. Condizionale d’obbligo, perché dopo i rumors di mercato che vedevano lo Special One in rotta d’addio ora le sirene stanno squillando per il rinnovo del portoghese. Il clima, da molti descritto gelido tra il tecnico e la proprietà statunitense, ora sembra decisamente più disteso fino ad arrivare ad ipotizzare l’estensione contrattuale di mister Mourinho. Ed ora spunta anche la data della possibile firma sul rinnovo.

Calciomercato Roma, Fredkin incontra Mourinho per il rinnovo: appuntamento a fine agosto

Nella giornata di ieri erano uscite indiscrezioni che parlavano di una possibile estensione di contratto fino al 2026. Ora emergono ulteriori dettagli che fissano in calendario l’appuntamento decisivo tra José Mourinho e la proprietà Friedkin. Ecco quando potrebbe arrivare la firma del tecnico portoghese sul rinnovo.

José Mourinho e Dan Friedkin dovrebbero incontrarsi a fine agosto, per mettere nero su bianco l’estensione contrattuale dello Special One. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano ‘Leggo’, l’appuntamento per il rinnovo del portoghese è fissato per il termine del mese di agosto. In quei giorni il calciomercato estivo sarà agli sgoccioli e, qualora arrivasse l’attesa fumata bianca, José Mourinho potrebbe mettere nero su bianco il proprio rinnovo contrattuale, verosimilmente per altri due anni dopo la scadenza attuale del 2024. i tifosi attendono in trepidazione.