Incubo Milan e nuovo sorpasso: contatti in corso

La Roma ha messo nel mirino un attaccante finito in disgrazia. Per lui, però, si è fatto avanti anche il Milan: Cardinale tenta lo sgambetto.

Si è intensificata la caccia volta a regalare a José Mourinho un nuovo centravanti in grado di raccogliere il testimone lasciato da Tammy Abraham. La Roma, infatti, sta sondando una serie di profili ritenuti adeguati con l’obiettivo di chiudere la pratica nel minor tempo possibile.

L’inglese, out per colpa del trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediato nel corso dell’ultima partita di campionato, si rivedrà soltanto a marzo 2024. Il club, per evitare di ritrovarsi con un reparto offensivo sguarnito, ha quindi provveduto a rinnovare per altri due anni il contratto di Andrea Belotti ma la conferma dell’ex capitano del Toro non basterà a colmare il vuoto lasciato da Abraham.

Diversi i nomi al vaglio del direttore generale Tiago Pinto, tra cui Mauro Icardi. L’argentino si è rilanciato in grande stile grazie all’avventura vissuta in prestito al Galatasaray, mettendo a referto 22 gol e 7 assist in 22 apparizioni in campionato. Il PSG (proprietario del cartellino) non intende però puntare su di lui e nelle prossime settimane lo venderà al miglior offerente. L’affare è possibile, alla luce della profonda amicizia che lega i Friedkin al presidente dei transalpini Nasser Al Khelaifi, ma la concorrenza dei turchi e di altre società hanno spinto Pinto a valutare una serie di piste alternative.

Roma, anche il Milan vuole Scamacca

Una di queste conduce a Gianluca Scamacca, la cui stagione al West Ham si è rivelata meno soddisfacente di quanto inizialmente previsto. L’ex Sassuolo fino al 14 gennaio ha totalizzato 8 gol in 27 partite: da quel momento in poi, a causa delle scelte tecniche del tecnico David Moyes e di alcuni infortuni, è sparito dai radar.

Gl ‘Hammers’ non lo ritengono incedibile ed hanno fatto già sapere alle pretendenti di essere disposti a trattare la partenza del classe 1999. I capitolini lo seguono ma, nell’occasione, dovranno guardarsi dalla concorrenza di altre due squadre della Serie A. In primis la Juventus, che ha sondato il terreno in modo tale da cautelarsi in vista del possibile divorzio da Dusan Vlahovic. Occhio pure, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, al Milan in procinto di separarsi da Ante Rebic e Divock Origi. Il tedesco è fuori dai piani di Stefano Pioli mentre l’ex Livepool piace al Besiktas e al Fenerbahce. Pinto prepara l’offerta giusta. Il guanto di sfida è stato lanciato.