Addio Mourinho, incontro fissato e futuro deciso

Non si fermano i club interessati a Mourinho, che negli ultimi mesi ha ricevuto molte offerte per sedersi su una nuova panchina

José Mourinho è stato abbastanza chiaro sul suo futuro in vista delle prossime stagioni, ma comunque le tentazioni non cessano ad arrivare. Dopo aver respinto diversi attacchi, lo Special One deve rassicurare ancora una volta i tifosi della Roma, che lo vogliono in panchina per la prossima stagione. Il contratto triennale con la società giallorossa è arrivato all’ultimo anno e i Friedkin sono disposti a fare passi avanti.

L’obiettivo di Dan e Ryan era quello di creare un ciclo vincente con lo Special One, che invece ha vinto subito al primo anno. La scorsa stagione, infatti, è arrivata la vittoria della Conference League nella notte di Tirana, che ha reso la Roma l’ultima squadra italiana a vincere in Europa negli ultimi 13 anni. Anche in questa annata, José è andato vicino ad alzare un trofeo, se non fosse stato per un arbitraggio alquanto discutibile nella finale di Europa League.

Il suo impegno con la rosa giallorossa è stato molto importante e molti club hanno notato il suo operato. Per questo nei mesi scorsi, l’allenatore portoghese ha dovuto spedire indietro diverse proposte con il Chelsea e il Paris Saint-Germain che facevano sul serio per strapparlo alla Roma.

Addio Mourinho, incontro con l’Al-Ahly in settimana

Un’altra offerta è arrivata dalla Federazione araba, che ha proposto all’allenatore portoghese un biennale a cifre faraoniche. Ben 120 milioni per due anni, con la possibilità di scegliere se allenare la Nazionale, l’Al-Ahly o l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Federcalcio mediorientale non si è arresa e ha deciso di continuare il suo pressing. Il presidente dell’Al-Ahly Walid Moaz mercoledì incontrerà a Londra Mourinho. Il meeting, però, non spaventa i tifosi giallorossi, che hanno già incassato le parole al miele che il tecnico ha pronunciato anche ai giocatori nella Finale di Europa League. L’intenzione è chiara: José vuole restare e soprattutto cancellare ogni tentazione che possa giungergli