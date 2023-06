Calciomercato Roma, ingaggio top Dybala: scattano i bonus

L’attaccante della Roma è arrivato lo scorso calciomercato a parametro zero dalla Juventus e ha dimostrato di essere fondamentale

Dal suo arrivo fino alla fine della stagione, Paulo Dybala ha dimostrato di poter essere un giocatore fenomenale. L’attaccante argentino, infatti, ha permesso alla Roma di raggiungere alcuni obiettivi grazie al suo immenso talento, che ha illuminato la stagione giallorossa. A partire da quel 26 luglio, giorno della presentazione della Joya all’Eur, il numero 21 è diventato l’idolo dei tifosi della Roma.

Nella scorsa estate, la marea giallorossa ha accolto il talento di Laguna Larga sotto al Palazzo della Civiltà, in una presentazione che ha fatto il giro del mondo, diventando virale soprattutto in Argentina. Tutti sapevano che quel ragazzo del 1993 sarebbe diventato da subito il riferimento delle strategie di Mourinho e Paulo non ha tradito le aspettative. In questa stagione, infatti, Dybala ha siglato ben 18 reti in tutte le competizioni, con 6 assist tra campionato e coppe.

In totale le partite sono state 38, ma gli infortuni hanno minato buona parte della sua stagione, con José che ha rinunciato a lui in diverse occasioni. La Joya però ha sempre avuto modo di mettersi in mostra e di farsi notare da tanti big club, che vorrebbero prenderlo in estate, vista anche la clausola per l’addio.

Calciomercato Roma, i bonus fanno lievitare l’ingaggio di Dybala

Proprio questa è stata al centro di grandi discussioni e preoccupazioni dei tifosi della Roma, che non vorrebbero perdere il numero 21 a basso costo. Per questo motivo, Pinto sta cercando in tutti i modi di eliminarla per dormire sonni più tranquilli, senza il timore di dover rinunciare a Paulo.

Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, dal prossimo mese Paulo Dybala riceverà un ingaggio più alto. Frutto di un accordo con un altro club? Per niente, sono i bonus che l’argentino ha firmato al momento dell’accordo nella scorsa estate che ora hanno trovato le condizioni per attivarsi. Per questo motivo, Dybala percepirà oltre 6 milioni a stagione a partire dal 1° luglio, diventando così il giocatore più pagato della rosa. Un aumento di stipendio importante, che potrebbe portarlo a rimanere per la gioia di Mourinho e dei tifosi.