Calciomercato Roma, Mourinho sfida Inter e Milan: arriva gratis

Pinto ha messo nella lista degli obiettivi per il calciomercato estivo della Roma un nuovo attaccante per accontentare José

In questi giorni è partita la caccia all’uomo a Trigoria, ma non nel senso comune del termine. Nel centro sportivo di Roma Sud, infatti, non si è alla ricerca di una persona che ha fatto qualche guaio, ma si tratta di calciomercato. Tra qualche settimana. infatti, parte la nuova annata, con il gong virtuale per l’inizio ufficiale delle trattative, che permetterà ai club di rinforzarsi in vista dell’inizio delle competizioni.

Il reparto diventato più delicato di tutti è senza ombra di dubbio l’attacco, che in questa stagione non ha entusiasmato per niente, Tralasciando i trequartisti, che comunque hanno dimostrato di essere le colonne portanti della rosa, le punte centrali della Roma hanno deluso le aspettative di tutti, compresi i tifosi più ottimisti. L’accoppiata Abraham-Belotti ha segnato solo 8 reti in campionato, con l’attaccante inglese che ha messo la firma a tutti i gol.

L’ex Torino, invece, è rimasto a bocca asciutta in tutto il campionato, andando in rete solo nelle coppe europee. Un’annata molto deludente per i due, con l’ex Chelsea che ha subito anche la rottura del legamento crociato anteriore. Una brutta tegola che ha rovinato i piani di Mourinho, ma anche di Pinto, che sperava di fare cassa con la sua cessione.

Calciomercato Roma, anche Thuram nel mirino

Ora i piani sono cambiati e altri giocatori dovranno partire per cercare di ottenere i soldi che servono per risanare il bilancio. Per l’attacco i nomi sono tanti nella lista del general manager e si va da Alvaro Morata a Mauro Icardi, passando anche per Mbala Nzola.

Secondo quanto riporta La Repubblica, c’è un nuovo profilo nel mirino dei giallorossi. Si tratta di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Moenchengladbach che si libera a zero a fine mese. Su di lui non c’è solo la Roma, ma anche il Paris Saint-Germain che vorrebbe tentarlo, ma il giocatore di venticinque anni ha espresso il desiderio di giocare titolare per meritarsi l’Europeo 2024. Un’apertura on da poco per la Roma che potrebbe scommettere su di lui in caso gli altri affari andassero male. L’attaccante è anche nel mirino di Milan e Inter, che vorrebbero prenderlo per blindare l’attacco.