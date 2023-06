Roma-Inter, partita finita: l’annuncio ufficiale che ‘anticipa‘ la firma

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale che fuga ogni dubbio: resterà per un’altra stagione nel club di appartenenza. Ecco quanto riferito

Roma molto attiva sia sul fronte entrate che su quello legate alle uscite in questo primo scorcio della sessione estiva di calciomercato. Del resto si tratta di due filoni soltanto apparentemente paralleli. L’acquisto di pedine giudicate funzionali allo scacchiere tattico giallorosso procederà di pari passo con quelle cessioni da cui i capitolini sperano di intascare un tesoretto da investire immediatamente.

Pinto da tempo sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti. Dopo aver chiuso ufficialmente la trattativa per Aouar, che ha sottoscritto il nuovo contratto alla Roma che lo legherà ai giallorossi fino al 2028, i capitolini si muovono per puntellare anche altri reparti. Novità importanti potrebbero registrarsi soprattutto in difesa. Non è un caso che Pinto stia intensificando i contatti per portare nella Capitale Evan N’Dicka, centrale transalpino per il quale si sta scatenando un vero e proprio duello che vede coinvolto anche il Milan. Nei giorni scorsi, in realtà, era ritornato ad essere accostato ai giallorossi anche il profilo di Nacho, legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, accordo Nacho-Real Madrid: comunicazione ufficiale

Il futuro del difensore iberico era finito al centro di una vera e propria telenovela. Qualche mese fa, infatti, si pensava che l’esperto difensore spagnolo non potesse prolungare la sua esperienza con le “Merengues”. Motivo per il quale il suo profilo era ritornato a gravitare in orbita Roma ed Inter, che però non hanno mai affondato il colpo.

Con il tempo, però, le parti si sono sensibilmente avvicinate, al punto che nei giorni scorsi si vociferava della possibilità di un rinnovo in tempi relativamente brevi. “Schiarite” confermate dallo stesso Nacho, che nel corso di un’intervista rilasciata a LA1 ha confermato la sua volontà di restare ancora per un altro anno al Real Madrid. Ecco le sue parole: “Ho deciso di rimanere al Real Madrid. Ci sono offerte come sempre ma io voglio restare un altro anno: sono contento di questo“.