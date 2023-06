Roma, Wijnaldum allo scoperto: frecciata ‘amletica‘ sul suo futuro

Le parole di Georginio Wijnaldum dal ritiro della Nazionale olandese non passano di certe inosservate. Nubi sul futuro del centrocampista: i dettagli

La lune di miele tra la Roma e Wijnaldum non è ancora sbocciata in maniera completa. Tra infortuni e difficoltà di inserimento, la stagione del centrocampista olandese in giallorosso si è chiusa con più ombre che luci. La scialba prova offerta con il Siviglia, poi, ha alimentato il malcontento dei tifosi, con l’Olimpico che ha accolto con i fischi il suo ingresso in campo nell’ultima gara di campionato con lo Spezia.

Il futuro di Wijnaldum è effettivamente un rebus ancora da sciogliere. Approdato nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto, l’ex Liverpool è formalmente ancora di proprietà del Psg. Da capire quali saranno le intenzioni della Roma che però, al momento, sembra avere altre priorità. Intanto dal ritiro della sua Nazionale “Gini” ha lanciato dei messaggi piuttosto importanti. Nel corso di un’intervista rilasciata a AD.nl, infatti, Wijnaldum ha definito “fastidiosa” l’incertezza che aleggia sul suo futuro, non soltanto per lui ma anche per la sua famiglia.

Dall’infortunio al possibile ritorno in Olanda: Wijnaldum svela tutto

Diversi sono gli spunti rintracciabili nell’ultima intervista di Wijnaldum, che si sta allenando con l’Olanda per preparare il prossimo impegno di Nations League contro la Croazia. A chi gli ha chiesto lumi in merito ad un suo possibile ritorno in Olanda, ad esempio, il centrocampista della Roma ha risposto così: “Faccio le mie scelte in base al sentimento. Se penso di dover o voler andare in Olanda, farei quella scelta. Ma non ho ancora preso quella decisione. Futuro? Devo valutare tutte le opzioni. Voglio giocare, perché non lo faccio praticamente da due anni.”

Immancabile poi un commento sulle difficoltà nel rientrare da un infortunio grave come quello patito all’inizio della sua esperienza con la maglia della Roma: “È normale che diminuisca un po’ il divertimento per il gioco del calcio quando ti trovi in situazioni del genere. Mi sono divertito così per tanti anni: sei arrivato a vederlo come normale, ma non è sempre normale divertirsi. Quando sei infortunato non ti senti sempre più parte della squadra.”